«Аэродиск» и МИЭМ НИУ ВШЭ запустили курс по архитектуре систем хранения данных

Компания «Аэродиск» (входит в ГК «Аквариус»), российский разработчик решений для хранения данных и виртуализации, и МИЭМ НИУ ВШЭ объявляют о запуске специализированного курса по архитектуре систем хранения данных для студентов направления «Информатика и вычислительная техника». Об этмо CNews сообщили представители компании «Аэродиск».

Курс разрабатывался на протяжении нескольких месяцев. При создании программы стороны адаптировали академический курс под реальные задачи корпоративной инфраструктуры. Помимо теории, студенты получают доступ к виртуальным стендам, работают с файловыми системами, сетевыми интерфейсами и механизмами организации хранения данных, а также изучают архитектуру СХД на примере оборудования «Аэродиск».

Отдельной задачей проекта стало создание полноценной практической среды обучения. Для каждого студента были подготовлены индивидуальные виртуальные стенды системы хранения данных для самостоятельного выполнения лабораторных работ и моделирования реальных инфраструктурных сценариев в тестовой среде.

Студенты изучают принципы построения RAID-массивов, работу сетевых интерфейсов и файловых протоколов, особенности организации хранения данных и взаимодействия с инфраструктурой через веб-интерфейс, API и SSH-доступ.

В первой группе обучение проходят 15 студентов старших курсов и магистратуры. Курс организован в формате факультатива, однако уже в 2026/27 учебном году он войдет в основную образовательную программу для студентов профильного направления, связанного с сетевыми технологиями.

«Для нас это не просто образовательная инициатива, а долгосрочная работа с будущими инфраструктурными инженерами. Мы хотим, чтобы талантливые студенты еще во время обучения знакомились с отечественными технологиями хранения данных, понимали, как устроены реальные корпоративные системы, и могли работать с ними на практике. Сегодня российскому ИТ-рынку особенно нужны специалисты, способные заниматься не только разработкой СХД, но и обслуживанием сложной инфраструктуры», — отметил Сергей Дымович, директор по институциональному развитию «Аэродиск».

По итогам обучения студенты выполняют практический проект, связанный с моделированием инфраструктуры компании и настройкой системы хранения данных под конкретные задачи. Лучшие участники курса смогут пройти стажировку в «Аэродиске» по направлениям разработки, тестирования и инженерной сборки оборудования.

В МИЭМ НИУ ВШЭ отмечают, что одна из ключевых особенностей программы — постоянное взаимодействие студентов с представителями компании и полноценный инженерный формат обучения. В отличие от типовых онлайн-курсов, программа предполагает регулярную практическую работу, сопровождение со стороны преподавателей и специалистов компании, а также выполнение итогового инфраструктурного проекта.

«Мы видим растущий интерес к практикоориентированному инженерному обучению, особенно в области сетевых технологий и систем хранения данных, где рынок испытывает заметный дефицит специалистов. Совместная работа с “Аэродиском” позволила нам создать программу, в которой академическая подготовка сочетается с практическим опытом работы с корпоративной инфраструктурой и реальными сценариями эксплуатации», — отметила старший преподаватель МИЭМ Лариса Евтушенко.

В дальнейшем стороны планируют развивать сотрудничество, расширять практическую часть обучения и дорабатывать программу по итогам апробации. Уже в следующем учебном году курс станет частью основной образовательной программы для профильного направления МИЭМ НИУ ВШЭ. Кроме того, проект предусматривает развитие стажировок, производственных экскурсий и других форм взаимодействия студентов с инженерными подразделениями компании.