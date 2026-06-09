VPG LaserONE расширит центр промышленной робототехники в партнерстве с правительством Московской области

Правительство Московской области и компания VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) заключили соглашение о развитии автоматизации и роботизации промышленных предприятий. Документ подписали губернатор Московской области Андрей Воробьёв и генеральный директор предприятия Сергей Размахаев. Об этом CNews сообщил представитель VPG LaserONE.

Новое партнерство с правительством региона стало закономерным этапом в развитии компании и подтвердило заинтересованность государства в развитии перспективных направлений работы VPG LaserONE. Ранее компания вошла в официальный реестр центра промышленной роботизации как интегратор роботизированных технологий и получила грант Минпромторга на создание центра промышленной робототехники.

Новое соглашение с правительством Подмосковья позволяет перейти от этапа разработки к масштабированию и практическому внедрению робототехники в реальный сектор экономики. Партнерство позволит расширить уникальный центр промышленной робототехники во Фрязино, который уже стал ключевой площадкой для продвижения роботизированных и лазерных технологий, а также базой для специализированных образовательных программ. При поддержке Московской области технологии VPG LaserONE будут внедряться на предприятиях региона для повышения их производительности и эффективности.

«Наш инвестор „ВПГ Лазеруан" — сегодня единственный в России серийный производитель волоконных лазеров мирового уровня. Его технологии во многом опережают время, а в линейке более 600 видов сложнейших приборов — от промышленных до медицинских. Компания запустила центр промышленной робототехники, чтобы дать доступ к своему уникальному оборудованию небольшим подмосковным компаниям, у которых нет возможности приобрести его самостоятельно. Мы безусловно будем поддерживать этот проект, предоставляя компаниям возможность бесплатно или на льготных условиях использовать мощности центра. Это поможет небольшим производствам Подмосковья модернизировать свои цеха, стать более конкурентоспособными», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Подписание соглашения с правительством Московской области — это признание наших компетенций и одновременно новый этап масштабирования. Мы формируем новую технологическую среду, в которой роботизированные лазерные решения становятся стандартом современного производства. Центр во Фрязино позволит нам не только продемонстрировать возможности отечественных разработок, но и в режиме реального времени адаптировать их под задачи конкретных предприятий», — сказал генеральный директор «ВПГ Лазеруан» Сергей Размахаев.