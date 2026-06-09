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Видеоигры стали второй по величине категорией UGC-контента на Rutube

Видеоигры стали второй по величине категорией UGC-контента на Rutube: сегодня на платформе около 50 тыс. каналов игрового формата, которые ежемесячно загружают около 500 тыс. видео. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга».

«Видеоигры как категория долгое время не были для нас отдельным фокусом. Однако сейчас спрос на игровой контент в стране настолько высокий, что игнорировать его уже невозможно. Мы тоже наблюдаем этот спрос внутри платформы. Половина всего смотрения Rutube приходится на UGC-контент, и внутри этого сегмента видеоигры сегодня занимают второе место. Сегодня на платформе около 50 тыс. каналов игрового формата, которые загружают около полумиллиона видео в месяц: это обзоры игр, записи прохождений и другой контент. Мы видим, что к нам приходят крупные авторы, а рекламная монетизация в этом сегменте уже работает», — сказал генеральный директор «ГПМ Проекты» Сергей Стамболцян.

По его словам, за последние несколько лет Rutube прошел значительный этап трансформации. Стамболцян отметил, что Rutube несколько лет назад и сегодня — это «два разных продукта и два разных бизнеса». В основе развития видеоплатформы лежит несколько ключевых слоев: собственные технологии, качественный продукт, масштабируемые бизнес-модели и финансовая эффективность.

Одним из главных технологических направлений стало развитие собственных решений внутри компании. Как отметил Сергей Стамболцян, Rutube отказался от внешнего поиска и создает собственные ключевые технологии, включая поисковые решения, развитие рекомендаций, разработку рекламной платформы и систему биллинга. Сейчас более 50% смотрения на Rutube уже формируется на базе рекомендательной системы, которая помогает пользователям находить релевантный контент.

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По словам Сергея Стамболцяна, одной из главных задач Rutube стало создание единого бесшовного пользовательского опыта для разных типов контента. Исторически внутри экосистемы развивались отдельные продукты: онлайн-кинотеатр Premier с фильмами и сериалами, сервис вертикальных видео Yappy (сейчас — Rutube Shorts) и сам Rutube как видеоплатформа. При этом разные форматы потребления требуют разных моделей: фильмы и сериалы чаще смотрят на большом экране по подписке, а UGC-контент — в мобильных приложениях и преимущественно в рекламной модели. Поэтому в условиях экономики внимания платформе важно объединять эти сценарии в единый сервис, удобный для пользователя и эффективный с точки зрения экономики внимания.

Сергей Стамболцян также отметил, что в России существует высокий спрос на видео, а задача платформы — сделать востребованный контент доступным, удобным для поиска и релевантным в рекомендациях. Следующим фокусом для Rutube становится развитие масштабируемых бизнес-моделей, которые позволяют платформе больше зарабатывать и делиться рекламными доходами с авторами.

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