В «Поиске» «Яндекса» появилась мини-игра с «пухососами»

В «Поиске» «Яндекса» появилась мини-игра с «пухососами». Об этом CNews сообщили представители

Первые запросы в «Поиске» на пухососы появились 3 июня (около 5 тыс.), а уже 4 июня интерес пользователей к ним вырос до 23 тыс. В итоге на каждый миллион запросов к «Яндексу» почти 90 приходилось про пухососы. Люди массово пытались выяснить, существует ли этот робот в реальности, искали фото и видео, а также вбивали ироничные формулировки вроде «пухосос это ии или нет», «пухосос купить» и «где встретить пухососа в Москве».



В ответ на этот тренд «Яндекс» интегрировал в «Поиск» тематическую игру, которая позволяет протестировать функционал главного мема этой недели и разогнать скопившийся пух прямо на экране своего устройства с помощью пухососа. Интерактив автоматически активируется, если пользователь вводит в строке «Поиска» запросы: «пухососы» или «пух тополя».

Поводом для новой волны обсуждений стал завирусившийся в соцсетях ролик с технологичными «роботами-пухососами», которые якобы очищают улицы Москвы: видео выглядело настолько правдоподобно, что пользователи принялись активно обсуждать столичные инновации, хотя на самом деле кадры — результат удачной генерации нейросети.