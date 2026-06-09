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ТрансТелеКом перезагружает корпоративные сети для промышленности

18 июня в Москве пройдет «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров», который традиционно станет площадкой для обсуждения реальной практики – ошибок, успехов и конкретных преимуществ, которые бизнес получает от внедрения инноваций.

Компания ТрансТелеКом выступит спонсором секции «Цифровизация промышленности» и представит доклад, посвященный решению одной из наиболее острых проблем производственных компаний и распределенных предприятий – построению устойчивой, безопасной и при этом бюджетной сетевой инфраструктуры.

Современная промышленность все больше зависит от технологий цифровых двойников, промышленного интернета вещей (IIoT), систем видеоаналитики с элементами ИИ и других инноваций. Однако «фундамент» – корпоративная сеть связи — зачастую остается узким местом. Управление большим количеством филиалов традиционными методами требует значительных временных затрат и содержания дорогостоящих специалистов.

О решении этой задачи подробно расскажет начальник отдела маркетинга АО «Компания ТрансТелеКом» Александр Николаев, представив участникам услугу построения распределенных сетей связи на базе SD-WAN. Эта технология позволяет организациям отказаться от архаичного подхода «одна ветка – один оператор». Сервис агрегирует каналы от разных провайдеров (включая LTE), обеспечивая бесшовное резервирование и балансировку трафика. Это гарантирует бесперебойную работу ERP и АСУ ТП даже в случае аварии на линии одного из операторов. Для промышленности это означает: конвейер не остановится, а телеметрия с удаленных объектов будет поступать в реальном времени без задержек.

Помимо SD-WAN, в рамках выступления будут представлены следующие продукты:

  • Виртуальная АТС (ВАТС) – облачная телефония с интеграцией в CRM и ERP для единой коммуникационной среды диспетчерских служб и удаленных цехов без покупки дорогостоящего оборудования.
  • Корпоративный Wi-Fi – управляемая бесшовная сеть для складов и производственных площадок, обеспечивающая работу терминалов сбора данных, мобильных роботов и сотрудников.
  • Видеонаблюдение с функциями искусственного интеллекта – современные промышленные камеры с ИИ-аналитикой (распознавание лиц, контроль соблюдения техники безопасности, обнаружение возгораний и утечек).
  • Продукты сетевой безопасности:
    • Анти-DDoS – защита производственных порталов и ERP-систем от атак и вызванных ими перегрузок.
    • WAF (Web Application Firewall) – безопасность промышленных веб-приложений и B2B-платформ.
    • UTM (Unified Threat Management) – единый периметр для борьбы с вредоносным ПО, фильтрации трафика и контроля доступа на удаленных объектах.
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Все решения работают на отечественном ПО и соответствуют требованиям 187-ФЗ и стандартам защиты объектов критической информационной инфраструктуры.

На выставочном стенде ТрансТелеКома участники Форума смогут получить консультацию по внедрению ВАТС, корпоративного Wi-Fi и решений сетевой безопасности на своих объектах, а также обсудить индивидуальные условия пилотного проекта.

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