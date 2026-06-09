targetai выпустила LXP c ИИ-наставником для корпоративного обучения

Российская компания targetai, разрабатывающая решения для автоматизации клиентского сервиса на базе генеративного искусственного интеллекта, представила новый продукт на своей платформе — облачную LXP нового поколения для корпоративного обучения targetskill. Продукт предназначен для компаний и организаций, которые хотят обучать сотрудников быстро, измеримо и без зависимости от наличия живых тренеров. Об этом CNews сообщили представители targetai.

Платформа targetskill разворачивается в облаке и не требует от заказчика закупки дополнительной инфраструктуры или сложной технической настройки. Подключение сотрудников осуществляется через веб-интерфейс, что позволяет начать обучение в короткие сроки и масштабировать использование платформы по мере роста потребностей бизнеса. По оценкам targetai, средняя стоимость подключения одного сотрудника к платформе составляет около 10 тысяч рублей в год. Это делает персонализированное обучение с использованием генеративного ИИ сопоставимым по затратам с традиционными корпоративными программами, но существенно более масштабируемым и измеримым с точки зрения результата.

Платформа персонализированного обучения targetskill ориентирована на организации с высокой долей коммуникативных ролей среди сотрудников: продажи, клиентский сервис, поддержка, финансовые консультации, медицинское представительство. Весь контент обучения генерируется из базы знаний организации — продуктовых материалов, скриптов, регламентов — а не из абстрактных библиотечных курсов.

Targetskill закрывает полный цикл формирования навыка: теория через диалог с ИИ-лектором с визуальным материалом, практика в голосовом тренажёре с ИИ-клиентом, персональная обратная связь по каждой тренировке, адаптивное закрепление и итоговая сертификационная симуляция.

Встроенные механизмы платформы проверяют не только структуру диалога тьютор-ученик, но и фактическую точность. Это делает платформу применимой в регулируемых отраслях: банки, телеком, фармацевтика, страхование.

«Рынок корпоративного обучения движется в том же направлении, что и рынок клиентского сервиса: ИИ перестаёт быть надстройкой и становится базовым слоем. targetskill — это наш ответ на запрос бизнеса, который хочет обучать быстро, видеть измеримый результат и не зависеть от графика живых тренеров. В этой платформе реализована та же логика, что и в других наших продуктах: ИИ — везде, где задача повторяемая и измеримая, а человек только там, где он создает наибольшую ценность», — сказал Андрей Зименков, генеральный директор targetai

Платформа targetskill решает задачу персонализации на масштабе: там, где классическая модель LMS предлагает один курс для всей команды, targetskill формирует индивидуальный маршрут для каждого сотрудника. Новичок получает объяснение с основ, опытный специалист — сразу переходит к нюансам. Тренажёр ставит перед сотрудником задачи именно в тех сценариях, где он слаб, а не заставляет повторять уже освоенное. Обратная связь после каждой тренировки конкретна: не «средний балл 70», а «вы хорошо устанавливаете контакт, но теряете клиента на этапе аргументации — вот момент из вашего последнего диалога».

Для организаций, не готовых менять свою текущую LMS, предусмотрен SCORM-экспорт: любой тренажёр или программу можно встроить в существующую систему обучения, сохранив синхронизацию результатов. targetskill работает и как самостоятельная LXP, и как ИИ-слой поверх действующего стека.

«Корпоративное обучение десятилетиями решало задачу формирования знания, а не навыка. Сотрудник прошёл курс — галочка поставлена. Но знание и навык — это разные сущности. Навык формируется через практику и обратную связь, а не через просмотр видео. targetskill закрывает именно этот разрыв: ИИ-тренажёр даёт практику в безопасной среде, ИИ-наставник — персональную обратную связь. И всё это масштабируется на любое количество сотрудников без увеличения инвестиций в HR и L&D», — сказал Андрей Зименков.