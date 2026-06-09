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Столичный завод тестирует отечественные материалы для производства кабелей

Московское предприятие «Спецкабель» начало работу по замене импортного сырья, используемого для изоляции и оболочек кабелей, на российский аналог. Тестирование проходит в рамках стратегии повышения технологической независимости отрасли и страны в целом. Отечественное решение будет применяться в продукции для авиации и ракетостроения. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Москва — один из ведущих центров производства кабельной продукции в стране. Столичные предприятия создают решения для применения в ряде отраслей промышленности и даже в космосе. Город системно поддерживает компании, которые стремятся полностью локализовать все этапы производства для обеспечения технологического суверенитета индустрии и страны. Например, один из ведущих игроков отрасли приступил к работам по замене импортных материалов на российские аналоги. Отечественное сырье подходит для выпуска кабелей, предназначенных для авиационной и ракетно-космической техники», — отметил Анатолий Гарбузов.

Завод «Спецкабель» тестирует фторполимер марки Ф-40, который выпускает российское предприятие «ГалоПолимер Кирово-Чепецк». Материал обладает рядом свойств, которые делают его подходящим для применения в кабельной промышленности. В частности, он отличается особой прочностью, теплостойкостью, радиационной и химической стойкостью. Это позволит гарантировать долговечность продукции даже в жестких условиях эксплуатации, например, при температурах до 200 °С.

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«РЖДстрой» заменил IBM Maximo на российскую платформу и оптимизировал бизнес-процессы Импортонезависимость

«Мы уже отработали технологию переработки материала и изготовили макетные образцы кабеля. После проведения испытаний и получения положительных результатов импортное сырье будет полностью заменено на отечественный фторполимер Ф-40. В ближайшей перспективе планируем расширять использование российских полимерных материалов и разрабатывать новые виды продукции с учетом отечественных требований и стандартов», — сказал генеральный директор предприятия Алексей Ушаков.

Масштабироваться в отрасли компании помогает город. В прошлом году Москва заключила с предприятием долгосрочный контракт с гарантией сбыта на производство 315 наименований кабельно-проводниковой продукции для использования в метрополитене.

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