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«Онланта» и Filestone объединили усилия для импортозамещения в контролируемом файлообмене

Компания «Онланта» (входит в группу компаний «Ланит»), сервис-провайдер ИТ-решений и услуг, стала ключевым партнером российского разработчика программного обеспечения в сфере информационной безопасности Filestone и его флагманского продукта, корпоративной системы контролируемого обмена файлами Filestone MFT. Об этом CNews сообщил представитель компании «Онланта».

Система Filestone MFT разработана под требования отделов ИБ крупнейших компаний и предлагает контроль трех составляющих информационной безопасности: программного обеспечения, людей и передаваемой информации.

Решение устанавливается в закрытые контуры и работает без передачи данных на внешние серверы. Доступны как годовая, так и бессрочная лицензии с полным переходом ПО в распоряжение организации.

Файлообмен можно построить на основе службы каталогов — с гибкими настройками, от глобальных до персональных. Можно разграничить зоны ответственности внутри отдела ИБ, чтобы каждый сотрудник видел только свои заявки и действия закрепленных за ним пользователей. Журнал фиксирует все операции для расследования инцидентов. Запросы обрабатываются автоматически или вручную — с реестрами передаваемой информации, цифровыми подписями и согласиями на обработку персональных данных.

Ключевая особенность архитектуры — полное удаление файлов после передачи. Это исключает типичные для облачных хранилищ проблемы: неверные права доступа, забытые активные ссылки, накопление устаревших копий.

Filestone MFT передает файлы неограниченного объема с автоматической проверкой на вредоносный код, опциональным шифрованием и защитой от ботов — в отличие от почты и мессенджеров, не рассчитанных на контролируемый корпоративный обмен.

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Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее Импортонезависимость

В рамках партнерства «Онланта» поставляет решение Filestone, обеспечивая доступность продукта для широкого круга заказчиков. Экспертиза компании в области информационной безопасности и многолетний опыт работы с корпоративными клиентами позволяют не только обеспечивать клиентов продуктом, но и сопровождать проекты по внедрению, адаптируя систему под конкретные задачи и ИТ-ландшафт бизнеса.

Алексей Лисовицкий, директор по маркетингу Filestone, сказал: «Мы стараемся быть максимально доступными для бизнеса в России и СНГ. Экспертный ресурс «Онланты» в решении этой задачи незаменим. Вместе с коллегами продолжим открывать локальные рынки контролируемого файлообмена, которые прежде были в зачаточном состоянии. В наших силах это изменить».

Дмитрий Заболотный, руководитель направления информационной безопасности компании «Онланта», отметил: «Мы видим, что традиционные инструменты — почта, мессенджеры — либо не дают нужного уровня контроля, либо требуют постоянных компромиссов между безопасностью и удобством. Filestone MFT выстраивает прозрачный, управляемый и аудитируемый процесс передачи данных. Для нас особенно важно, что продукт разработан с учетом российских реалий — от требований к локализации и работе в закрытых контурах до гибкой модели лицензирования. В партнерстве с Filestone мы видим возможность предложить рынку решение, которое уже сегодня готово к работе в высоконагруженных и регуляторно-чувствительных средах».

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