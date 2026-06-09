«Мясницкий ряд» внедрил систему цифровой прослеживаемости продукции

«Мясницкий ряд» внедрил цифровые системы штрихкодирования и учета партий продукции, которые позволяют отслеживать движение товара от производства до отгрузки в торговые сети. Об этом CNews сообщили представители компании «Мясницкий ряд».

Компания «Мясницкий ряд» теперь использует систему штрихкодирования: каждый ящик и каждая коробка получают уникальный код с информацией о партии, времени производства и поступления на склад. Это позволяет контролировать сроки хранения продукции и отслеживать ее перемещение на всех этапах. Система стандартизации с элементами цифровизации охватывает 396 бизнес-процессов и работу 18 служб предприятия.

В компании отметили, что на всех предприятиях действует многоуровневая система, включающая 37 ступеней контроля – от входящего сырья и проверки ингредиентов до оценки упаковки и готовой продукции. В нее входят лабораторные исследования, дегустационные комиссии, санитарно-гигиенический контроль и проверка температурных режимов на разных этапах производства и логистики.

Ведущий технолог компании «Мясницкий ряд» Михаил Сараев: «Любое современное производство – это и логичная структура, и детальное описание и стандартизация процессов, и оптимизированное цифровое управление. Чем комплекснее система контроля качества и логистики сырья, материалов и полуфабрикатов, тем выше роль автоматизации процессов. Это позволяет снизить влияние человеческого фактора».