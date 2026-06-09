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МТС ускорила мобильный интернет в живописных уголках Городецкого и Балахнинского районов Нижегородской области

ПАО «МТС» сообщает об установке новых базовых станций 4G в Городецком и Балахнинском районах Нижегородской области. В результате скорость мобильного интернета выросла на 30% в деревнях Ковригино и Шадрино, Узольском сельском поселении и селе Воронино Городецкого района, а также в поселении Совхозный Балахнинского района. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новые вышки МТС обеспечили уверенным сигналом важные социальные и инфраструктурные объекты: местные фельдшерско-акушерские пункты, сельские библиотеки, школы и дома культуры, а также основные транспортные развязки и остановки общественного транспорта. Стабильный мобильный интернет позволяет туристам и гостям районов делиться впечатлениями в социальных сетях, пользоваться навигаторами и сервисами бронирования, а местным предпринимателям – развивать агротуризм и онлайн-продажи местных продуктов и ремесел.

«Мы фиксируем устойчивый тренд: люди все чаще осознанно выбирают жизнь за городом или проводят там значительную часть времени, но при этом совершенно не готовы жертвовать цифровым комфортом. В Городецком и Балахнинском районах базовая связь уже была, однако современные запросы на мессенджеры, стриминг и удаленную работу требуют новых скоростей. Модернизируя сеть в Ковригино, Шадрине, Узольском, Воронино и Совхозном, мы обеспечили существенное увеличение пропускной способности каналов. Теперь наши абоненты могут полноценно работать, учиться и пользоваться различными цифровыми сервисами наравне с жителями мегаполиса, находясь в живописных и исторически значимых точках региона», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Работа по развитию телеком-инфраструктуры и устранению цифрового неравенства в регионе ведется непрерывно. Так, в мае МТС установила дополнительное оборудование стандарта LTE в городском округе город Шахунья Нижегородской области. Тогда в результате высокоскоростной мобильный интернет МТС появился еще в 25 населенных пунктах региона: Малиновка, Половинная, Красногор, Скородумово, Большая Свеча, Малая Берёзовка и других.

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