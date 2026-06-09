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МТС улучшила связь в транспортном хабе на границе с Китаем

Компания МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в поселке Пограничный Приморского края. Благодаря установке нового телеком-оборудования скорость мобильного интернета в районе железнодорожного вокзала Пограничного, откуда ежедневно отправляются поезда в приграничный китайский город Суйфэньхэ, выросла в среднем на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Инженеры МТС установили дополнительное телеком-оборудование в районе улицы Уссурийской, что позволило обеспечить более стабильную работу сети и увеличить скорость интернета в крупном районе Пограничного. Здесь находится железнодорожный вокзал и международный пункт пропуска. Также в районе расположены жилые микрорайоны и объекты социальной инфраструктуры. После проведенных технических работ жители поселка и туристы, следующие в Китай, могут более комфортно использовать современные цифровые сервисы и технологию звонков через интернет VoLTE.

Пограничный – поселок с богатой историй и крупный международный транспортный хаб. Здесь расположены многосторонний автомобильный и железнодорожный пункты пропуска в Китай. Через территорию Пограничного района проходит дорога «Уссурийск-Пограничный-Госграница», которая входит в состав международного транспортного коридора «Приморье-1».

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«Мы уделяем особенное внимание развитию сети в стратегически важных локациях Приморского края. Ранее МТС и China Mobile International Limited подписали меморандум об организации трансграничного перехода по пропуску интернет-трафика на участке Пограничный – Суйфэньхэ. Открытие нового перехода обеспечит пользователей МТС в Сибири и на Дальнем Востоке доступом к ресурсам глобального интернета с минимальными задержками, а также создаст задел под растущий интернет-трафик на азиатском направлении в ближайшие годы», – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Ранее МТС провела рефарминг сети в Артеме – крупном транспортном хабе Приморского края, где расположен международный аэропорт Владивосток. Также через Артем проходит международный транспортный коридор «Приморье-1», Транссибирская магистраль и федеральная трасса «Уссури».

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