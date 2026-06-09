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МТС расширила гигабитную сеть для жителей Первомайского района

МТС расширила фиксированную сеть в Новосибирске. В результате подключения новостроек к инфраструктуре МТС, а также обновления оборудования еще 5000 жителей Первомайского района получили возможность пользоваться домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Подключить гигабитный интернет теперь могут жители части домов на улицах Красный факел, Радиостанция 2 и Чапаева. Услуга стала доступна еще более чем 2000 семей.

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Построенная и обновленная инфраструктура МТС откроет новосибирцам доступ к домашнему интернету на скорости в десять раз выше, чем стандартные 100 Мбит/с, и цифровому телевидению. Гигабитная сеть позволяет интегрировать системы умного дома, веб-камеры и другие цифровые устройства. Кроме того, обеспечивает сверхбыстрый интернет даже при значительных нагрузках.

«Компания МТС планомерно расширяет зону покрытия фиксированного интернета в регионе за счет строительства и обновления оборудования. Для новых жителей, которые активно оборудуют свои дома умными устройствами и датчиками, нуждающимися в надежном высокоскоростном соединении, доступ к гигабитному интернету превращается в необходимость. Такая технологическая база обеспечивает бесперебойное пользование всеми услугами — будь то домашний интернет и телевидение или разнообразные цифровые сервисы», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

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