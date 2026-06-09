Разделы

Телеком Инфраструктура Проводная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС присоединила к гигабиту еще три новых жилых комплекса Тюмени

МТС запустила сеть высокоскоростного домашнего интернета в трех новых жилых комплексах Тюмени. Более 2 500 семей в 10 многоквартирных домах в разных частях города получили возможность подключить интернет на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Доступ к домашним сервисам МТС впервые получили жители новые комплексы «Мозаика Парк», «Машаров», «Дом на Большой Спасской», где активно развивается цифровая инфраструктура. Подключение к высокоскоростному интернету позволит тюменцам выходить в онлайн на скорости в 10 раз выше, чем стандартные 100 Мбит/с.

Жители новостроек смогут с комфортом пользоваться стабильной связью с большего количества устройств, загружать объемные файлы, смотреть фильмы и ТВ-программы в высоком разрешении, удаленно учиться, работать и общаться по домашней сети Wi-Fi. Кроме того, в сеть со скоростью до 1 Гбит/с можно интегрировать систему умного дома, веб-камеры и другие решения.

<p>Денис Голованов, Mango Office: Рынок унифицированных коммуникаций в России перешел в стадию зрелой конкуренции</p>
Денис Голованов, Mango Office: Рынок унифицированных коммуникаций в России перешел в стадию зрелой конкуренции Цифровизация

«В Тюмени темпы строительства жилья продолжают оставаться одними из самых высоких в стране. С динамичным развитием новых микрорайонов возрастает потребность новоселов в цифровой инфраструктуре уже на этапе заселения. Учитывая это, мы преимущественно строим и запускаем наши сети одновременно со сдачей домов. Так, например, мы продолжили обеспечивать домашним интернетом ЖК «Домашний», «Прео», «Авторский», «Мотивы» и другие комплексы, которые продолжают расширяться. Пакетное подключение цифровых услуг позволяет существенно экономить семейный бюджет не только на сервисах связи, но и приложениях для досуга», — сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Уточнить, подключен ли дом к фиксированной сети можно самостоятельно на сайте МТС в Тюмени.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Машина баз данных для работы в высоконагруженных системах: как выбрать?

Компания, отвечающая за блокировки Рунета, готовится к расширению. Закупаются серверы на 1,3 миллиарда

Обзор: Корпоративная бизнес-аналитика 2026: визуализация и доступность

Число вымогательских кибератак на российский бизнес снизилось впервые за четыре года

Обзор: Провайдеры облачных баз данных (DBaaS) 2026

Хакеры массово взломали аккаунты пользователей Instagram*, зная только их никнеймы

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame X60 Ultra Complete: апгрейд флагмана

Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж

Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать?

Показать еще

Наука

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина
Показать еще