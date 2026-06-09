Как вузы регулируют ИИ: «Антиплагиат» и Консорциум больших данных представили открытую библиотеку регламентов со всего мира

Компания «Антиплагиат», участник отечественного рынка в сфере проверки академических текстов и создания этических правил работы с ИИ, совместно с Университетским консорциумом исследователей больших данных (Консорциум больших данных) представил «Библиотеку ИИ-регламентов в образовании» – онлайн-ресурс, где в открытом доступе собраны документы университетов из России и других стран, регулирующие использование искусственного интеллекта в образовании. Об этом CNews сообщили представители компании «Антиплагиат».

Библиотека объединяет регламенты, положения, рекомендации и политики университетов в области использования нейросетей: допустимые сценарии применения, ограничения, требования к декларированию, а также подходы к оценке самостоятельности работы. На старте собрано и проанализировано 88 документов из 21 страны: наибольшее количество из России, США и Великобритании.

Запуск библиотеки отвечает на один из ключевых вызовов для высшего образования – необходимость выработки механизмов регулирования применения искусственного интеллекта. Роль ИИ и границы его использования различаются в зависимости от направления подготовки, научной дисциплины и типа работы: возможности нейросетей в инженерном проекте, программировании, языковой практике или исследовательской работе не могут оцениваться по одной универсальной модели. Поэтому вузам необходимы гибкие регламенты, учитывающие специфику образовательных программ и форм аттестации.

«Главный вопрос сегодня – не в том, запретить ИИ или разрешить его полностью. Такой выбор уже устарел. Сейчас реальный вызов для системы образования – это четко определить, где ИИ помогает учиться, а где подменяет мыслительный процесс. Пока эти границы не описаны, любой спор превращается в конфликт: студент не всегда понимает, что допустимо, преподаватель не всегда имеет понятную опору для оценки, а хорошо написанная работа может сама по себе становиться поводом для подозрений. Наша библиотека ИИ-регламентов нужна именно для того, чтобы перевести эту тему из зоны тревоги в зону понятных правил. Мы собрали российский и международный опыт, чтобы вузы могли опираться на существующие подходы и быстрее формировать справедливую среду для студентов и преподавателей. Тем самым мы помогаем университетам быстрее перейти от разрозненных запретов и подозрений к честным, прозрачным и применимым правилам», – отметил исполнительный директор компании «Антиплагиат» Евгений Лукьянчиков.

Как прокомментировал в свою очередь генеральный директор Консорциума больших данных Вячеслав Гойко, библиотека станет удобным инструментом, помогающим увидеть самые разные практики по «узакониванию» применения ИИ в образовании и науке.

«В Университетский консорциум исследователей больших данных входит около 90 вузов из пяти стран, и многие из них неоднократно говорили о потребности иметь доступ к некой базе, в которой будут собраны кейсы по регламентированию ИИ. В партнерстве с «Антиплагиатом» мы создали такой инструмент – библиотеку документов. Теперь наши университеты могут знакомиться с опытом коллег, изучать практики по самым разным направлениям применения ИИ в вузовской среде. Очень часто в разных сферах можно услышать фразу «развивать насмотренность». Так вот наша библиотека как раз поможет прокачать эту самую «насмотренность» в сфере этики и законности применения ИИ в науке и образовании. Конечный результат, к которому мы стремимся, - чтобы новые технологии были понятно вписаны в университетские процессы, а сами вузы имели собственные регламенты», – сказал Вячеслав Гойко.

В дальнейшем библиотека будет расширяться. Планируется добавить конструктор документов, который поможет вузам собирать собственные регламенты, а также раздел с редакторскими и аналитическими материалами, обзорами международной практики и другими полезными инструментами.