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ИT-резидент ОЭЗ «Дубна» вошел в реестр малых технологических компаний Минэкономразвития России

Резидент особой экономической зоны ОЭЗ «Дубна» — компания «Мы-Будущее» — вошла в реестр малых технологических компаний (МТК) Министерства экономического развития России. Новый статус позволит предприятию расширить доступ к государственным мерам поддержки, включая льготное финансирование и грантовые программы для инновационных проектов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

ООО «Мы-Будущее» реализует на площадке ОЭЗ проект по созданию единой цифровой платформы с инструментами искусственного интеллекта. Решение предназначено для комплексной автоматизации бизнес-процессов и обслуживания как корпоративных, так и частных клиентов.

Разрабатываемая платформа интегрируется с корпоративными базами данных и учетными системами, включая , обеспечивая централизованное хранение информации о сделках, заказах, поставках и финансовых операциях. По оценкам разработчиков, внедрение системы позволит многократно ускорить обработку задач, сократить трудозатраты и повысить прозрачность управления бизнесом.

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Получение статуса МТК открывает для компании дополнительные возможности для развития. В частности, речь идет о приоритетном доступе к инструментам государственной поддержки технологических предприятий, включая льготное кредитование и грантовое финансирование.

В управляющей компании ОЭЗ отмечают, что развитие технологических стартапов остается одним из ключевых направлений работы площадки. В том числе этому способствует реализация образовательных программ и создание условий для коммерциализации инновационных разработок. Статус МТК, полученный очередным резидентом, подтверждает растущую роль ОЭЗ «Дубна» как центра развития высокотехнологичного бизнеса в Подмосковье.

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