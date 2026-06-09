Разделы

Бизнес
|

ГК «Умные решения» расширила инженерную команду в рамках трансформации бизнеса

ГК «Умные решения» объявила о расширении инженерной команды в рамках перехода компании к проектно-сервисной модели системной интеграции с фокусом на информационную безопасность и инфраструктурные проекты. Об этом CNews сообщили представители ГК «Умные решения».

С 2025 г. компания усилила инженерную команду специалистами с опытом работы в сферах информационной и сетевой безопасности, инфраструктурных решений, миграции ИТ-систем и проектной интеграции. Усиление инженерного направления связано с ростом масштаба проектов и трансформацией бизнес-модели компании.

В ГК «Умные решения» отмечают, что сегодня заказчикам недостаточно отдельных ИТ-решений, бизнесу нужны партнеры, способные участвовать в развитии инфраструктуры, проектировании архитектуры и обеспечении устойчивости ИТ-среды. Именно поэтому рынок смещается в сторону комплексных инфраструктурных проектов и надежной инженерной экспертизы.

Одновременно растет значимость направлений, связанных с информационной безопасностью, облачной инфраструктурой, гибридными платформами, аналитикой данных и ИИ. В этих условиях возрастает роль инженерной экспертизы и способности компании выстраивать единую модель эксплуатации, безопасности и развития ИТ-инфраструктуры бизнеса.

«Мы не просто расширяем команду, мы усиливаем инженерную экспертизу компании. Сегодня рынок требует не поставки отдельных решений, а способности брать ответственность за результат, выстраивать устойчивую инфраструктуру и сопровождать сложные проекты на всех этапах», — сказал Раиль Фатхутдинов, коммерческий директор ГК «Умные решения».

Станислав Смышляев, «КриптоПро»: Подлинный суверенитет – это когда мир ориентируется на наши криптографические решения
Станислав Смышляев, «КриптоПро»: Подлинный суверенитет – это когда мир ориентируется на наши криптографические решения Безопасность

Обновленная инженерная команда компании занимается не только внедрением решений, но и аудитом инфраструктуры, проектированием архитектуры, сопровождением проектов, миграцией ИТ-систем и обеспечением киберустойчивости заказчиков. В числе ключевых направлений: проекты по информационной безопасности, развитию сетевой инфраструктуры, защите ИТ-периметра, а также обеспечению соответствия требованиям 152-ФЗ и 187-ФЗ.

Помимо проектной работы инженеры ГК «Умные решения» участвуют в обучении специалистов заказчиков, проводят консультации по эксплуатации решений, выступают на отраслевых мероприятиях и развивают внутренние компетенции компании в направлениях ИБ и инфраструктурной интеграции.

В дальнейшем ГК «Умные решения» планирует продолжить развитие инженерной экспертизы и проектной модели бизнеса. Компания намерена усиливать присутствие в проектах для промышленного, аграрного и инфраструктурного сектора, сохраняя фокус на качестве реализации и долгосрочном сотрудничестве с заказчиками.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее

В России создан и готовится к запуску в производство негорючий энергоемкий аккумулятор для электромобилей и БПЛА

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Softline хочет взыскать с властей убыток 5,4 миллиарда из-за ареста активов

Как Termidesk Connect обеспечивает высокую доступность сервисов

Сбор с телефонов и ноутбуков, ввозимых в Россию, привяжут к брендам и характеристикам

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame X60 Ultra Complete: апгрейд флагмана

Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж

Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать?

Показать еще

Наука

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина
Показать еще