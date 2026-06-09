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АИС «Торум» зарегистрирована в Едином реестре российского ПО

Автоматизированная информационная система «Торум» включена в Единый реестр российского ПО. Об этом CNews сообщили представители АО «Газпром энергосбыт Тюмень».

Эксперты подтвердили: АИС «Торум» АО «Газпром энергосбыт Тюмень» создана в России, ее разработчики контролируют исходный код, а исключительные права не принадлежат иностранным корпорациям.

«Регистрация в Едином реестре российского ПО – это знак качества, который дает нашей интеллектуальной разработке «Торум» приоритет в госзакупках, а также расширяет возможности сотрудничества по внедрению цифровых решений в сфере энергетики и ЖКХ», – сказала генеральный директор АО «Газпром энергосбыт Тюмень» Татьяна Бычкова.

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Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

Гарантирующий поставщик на территории Югры, Ямала и Тюменской области использует «Торум» на платформе «1С:Предприятие» не только в своей деятельности, но и предоставляет отечественный продукт другим организациям. Собственная разработка энергетиков АИС «Торум» предназначена для управляющих и ресурсоснабжающих организаций, расчетно-кассовых центров.

АО «Газпром энергосбыт Тюмень», прежде всего, помогает своим клиентам выполнять федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры»: в соответствии с новыми требованиями на объектах КИИ разрешено использовать только программное обеспечение из реестра отечественного ПО. Импортозамещение в стране критически важно для обеспечения технологической независимости, а реестр российского ПО Минцифры играет ключевую роль в этом процессе, стимулируя использование отечественных разработок.

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