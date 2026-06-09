Агродроны начали обрабатывать сельхозугодья Калининградской области

В Калининградской области стартовал пилотный проект по обработке сельскохозяйственных полей с использованием агродронов. Его реализуют компания «Аэромакс» и крупнейший агрохолдинг региона – «ДолговГрупп». Об этом CNews сообщили представители «Аэромакс».

В рамках проекта до октября дроны будут обрабатывать тысячи гектаров полей. Беспилотники будут работать на участках, где сложный рельеф затрудняет или делает неэффективным использование традиционной сельхозтехники. Работы пройдут на территории Гусевского, Нестеровского, Черняховского, Краснознаменского, Озерского и Гвардейского муниципальных округов.

Работая на высоте до пяти метров, агродроны не повреждают посевы в процессе обработки, повышая точность внесения средств защиты растений от болезней и вредителей. Отказ от тяжелой техники снижает нагрузку на почву и позволяет обрабатывать поля круглосуточно и сразу после дождя.

Пресс-служба «Аэромакс» Агродроны начали обрабатывать сельхозугодья Калининградской области

«Для нас участие в проекте – это возможность внедрить передовые технологии в производственные процессы и повысить эффективность использования ресурсов», – сказали учредители агрохолдинга «ДолговГрупп» Александр и Дмитрий Долговы.

По словам заместителя генерального директора по развитию бизнеса ГК «Аэромакс» Валерия Пащенко, компания рассматривает возможность расширения объемов оказания услуг и сфер применения беспилотников в регионе. «В перспективе беспилотные системы могут использоваться не только в сельском хозяйстве, но и для мониторинга лесных территорий, а также решения логистических задач», – сказал он.

Напомним, в Калининградской области успешно реализуется программа развития беспилотной авиации до 2030 г. «Янтарный дрон». Одним из направлений является цифровизация агрокомплекса с применением беспилотных технологий. Правительство региона также прорабатывает возможность применения беспилотных систем в других отраслях народного хозяйства. Отдельное внимание – подготовке кадров для перспективной отрасли. Ежегодно спрос на операторов беспилотных систем растет. На базе «Аэромакса» действует учебный центр, обеспечивающий подготовку и переподготовку кадров для гражданских отраслей. К этой работе могут быть привлечены специалисты с практическими навыками управления дронами, включая участников СВО.