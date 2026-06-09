«ААМ Системз» расширяет возможности своих решений

Компания «ААМ Системз» сообщила о расширении возможностей своих решений за счёт поддержки интеграции с «Алкорамкой» компании «Лазерные системы». Интеграция реализована с программными комплексами APACS и LyriX, а также с оборудованием линейки AAM-LAN. Решение может использоваться в составе систем контроля доступа как элемент дополнительной проверки сотрудников на проходных. Об этом CNews сообщили представители «ААМ Системз».

В компании отмечают, что интеграция позволяет объединить алкотестирование с уже действующей инфраструктурой СКУД. Это помогает ускорить процесс прохода персонала и снизить нагрузку на службы безопасности, особенно на объектах с повышенными требованиями к контролю доступа.

«ААМ Системз» продолжает развивать направление интеграции с внешними системами в рамках единой системы безопасности.