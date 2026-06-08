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Жители Тюмени смогут рассказать о нарушениях ПДД на самокатах в мессенджере «Макс»

Кикшеринг «Юрент», входящий в группу компаний МТС, запустил чат-бот «Соблюдаем ПДД с Юрент» для жителей Тюмени в мессенджере «Макс». С его помощью можно будет рассказать о нарушениях правил дорожного движения на самокатах сервиса: неправильная парковка, езда вдвоем, неспешивание на пешеходных переходах, поездки несовершеннолетних. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для корректной подачи обращения необходимо сделать фото с нарушением, указать место и время предполагаемого нарушения. Все обращения поступают в службу поддержки сервиса, которая оперативно отрабатывает каждое из них, после чего принимает решение о применении санкций в отношении пользователя, если нарушение имело место быть.

Чат-боты — эффективный инструмент для работы с нарушителями на кикшеринговых самокатах. С помощью аналогичного бота в Telegram «Юрент» обработал более 250 тыс. обращений по всей России в 2025 г.

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