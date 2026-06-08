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Российская компания «Панокам» разработала модульное ПО VMS-ONE для управления системой видеонаблюдения

Представлено ПО VMS-ONE от российской компании «Панокам» – функциональное решение для создания профессиональных систем видеонаблюдения на базе IP-камер Panocam и других брендов. Новое ПО имеет модульную архитектуру, поддерживает протоколы ONVIF/RTSP, обладает устойчивостью к уязвимостям и сбоям, позволяет управлять системой, рассчитанной на подключение более 200 камер. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

Принципиально важно для системы видеонаблюдения, что оператор получает доступ ко всем необходимым инструментам в едином интерфейсе: управлению устройствами, просмотру «живого» видео и архива, а также к модулям видеоаналитики на базе ИИ.

Возможности ПО VMS-ONE включают комплексное управление устройствами видеонаблюдения, статусами, событиями и правилами через единую общую модель. Функционал этого ПО для камер видеонаблюдения обеспечивает прием видеопотоков от камер и других источников, трансляцию видеоданных в пригодном для дальнейшей обработки виде без искажений и скрытых потерь, хранение, включающее сегментацию данных, контроль роста архива и безопасное удаление старых файлов, и передачу «живого» и записанного видео оператору через единый интуитивно понятный интерфейс. Расширить инструментарий ПО VMS-ONE позволяют подключаемые модули ИИ-видеоаналитики.

Модульная архитектура VMS-ONE обеспечивает высокую отказоустойчивость ПО для системы видеонаблюдения. За прием и запись видеопотоков, работу с архивом, аналитическую обработку, управление устройствами и другие функции могут отвечать отдельные модули ПО для камер видеонаблюдения со строго контролируемыми «межмодульными швами». Механизмы буферизации и обеспечения устойчивой доставки данных позволяют системе сохранять работоспособность, в частности, во время обновлений или перезагрузок, без потери целостности видеопотока.

Реализация единого операторского контура, в котором все компоненты – камеры, запись, архив, статусы, тревоги и ИИ-события – представляются как целостная система, делает ПО VMS-ONE максимально эффективным. Это достигается за счет использования специального слоя ПО для камер видеонаблюдения, который агрегирует данные от различных модулей и формирует целостную картину, предоставляя информацию обо всех доступных параметрах системы. Понятная и логичная рабочая среда ускоряет взаимодействие оператора с видеосистемой и превращает набор разрозненных процессов в удобный и цельный инструмент управления.

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Демо-версия ПО для камер видеонаблюдения VMS-ONE будет доступна на официальном сайте «Панокам». Базовая версия ПО с минимальным набором функций распространяется бесплатно посредством предоставления лицензии на подключение до 16 каналов. Конфигурация ПО для создания более крупных систем, а также решений с расширенной видеоаналитикой и дополнительными интеллектуальными детекторами, будет формироваться в соответствии с требованиями заказчика. В ближайших планах разработчиков – мобильная версия ПО VMS-ONE, а в перспективе –включение продукта в реестр российского программного обеспечения Минцифры.

Инновационное отечественное ПО для камер видеонаблюдения VMS-ONE уже доступно для клиентов «АРМО-Системы».

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