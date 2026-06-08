Резиденты ОЭЗ Москвы вложили в развитие микроэлектроники более 245 млрд рублей

Производители микроэлектроники, оптических устройств и инновационной электроники, работающие в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва», инвестировали в высокотехнологичные производства 245,6 млрд руб. Это почти в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В ОЭЗ “Технополис Москва” успешно развиваются предприятия микроэлектроники и фотоники. Благодаря поддержке города, которая оказывается по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, компании могут наращивать мощности, модернизировать заводы и вкладывать деньги в научные разработки. На конец I квартала 2026 г. общий объем инвестиций в этот сектор превысил 245,6 млрд руб. Это почти в 2,4 раза больше, чем за тот же период прошлого года», — сказал Максим Ликсутов.

Лидерами по вложениям за все время работы территории стали компании, которые разрабатывают и выпускают чипы по технологии 90 нанометров, печатные платы, оптоэлектронные устройства и проектируют микросхемы. Общий объем их инвестиций превысил 222 млрд руб. В I квартале 2026 г. в ОЭЗ «Технополис Москва» запущено производство фотонных изделий для телекоммуникаций. Инвестиции в его развитие превысили 4,5 млрд руб.

Один из резидентов — производитель российских банкоматов — расширил сборочную линию, чтобы выполнить офсетный контракт с городом на поставку устройств для продажи билетов. На модернизацию будет направлено 150 млн руб. Еще одно предприятие запустило импортозамещающее производство оборудования для электросетевой и транспортной инфраструктуры. Такие устройства помогают быстро находить аварии и налаживать работу энергосетей.