Новый маршрут водного электротранспорта «Лужники» — «Киевский» стал доступен пользователям 2ГИС

В Москве запустили четвертый круглогодичный регулярный речной маршрут электротранспорта — от Киевского вокзала до Лужников. Сразу же после запуска движения водные маршруты стали доступны пользователям геосервиса 2ГИС — как в мобильных приложениях для iOS и Android, так и в десктопной версии на сайте 2gis.ru. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

Новый речной маршрут соединит три района: Хамовники, Раменки, Дорогомилово. Он начинается с причала «Лужники» и заканчивается у причала «Киевский». Здесь пассажиры смогут совершить пересадку между первым и четвертым речными маршрутами. В будущем на четвертом речном маршруте будут открыты еще два причала: «Воробьевская набережная» и «Новодевичьи пруды».

Новый водный маршрут «Киевский» — «Лужники» уже доступен в 2ГИС. При построении маршрутов геосервис учитывает прогноз прибытия речного судна к причалу и прокладывает маршрут с учетом времени ожидания и реального времени прибытия в пункт назначения. Это особенно удобно для речных маршрутов, которые в среднем ходят каждые 20 минут.

Чтобы узнать расписание и прогноз прибытия речных судов к причалам, достаточно ввести номер маршрута в поиске 2ГИС или нажать на нужный причал на карте.