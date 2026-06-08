«МегаФон»: Свердловская область – в топ-5 по интересу к техническим новинкам

Свердловчане сформировали тренд на ускорение мобильного интернета, заняв пятое место по интересу к этой функции среди регионов России. По данным аналитиков «МегаФона», чаще всего такой возможностью пользуются мужчины, а среди знаков зодиака самыми нетерпеливыми пользователями на Среднем Урале оказались Козероги и Львы. Именно они чаще других активируют 5G-режим и добавляют дополнительную скорость своим смартфонам и планшетам. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Основными ценителями быстрой передачи данных стали мужчины — они в 2,4 раза активнее пользуются «ускорением», чем женщины. Наиболее продвинутой оказалась возрастная категория 35-44 лет. У таких пользователей сформированы привычки потребления контента, а интернет — это, в первую очередь, рабочий инструмент для решения задач как в офисе, так и в дороге. Активные пользователи ускоренного интернета вне зависимости от пола преимущественно используют современные смартфоны Apple и Samsung.

Самыми активными поклонниками повышенной интернет-скорости стали пользователи, рожденные под знаками Козерога, Льва и Рака. На них приходится более трети всех подключений в регионе. Текущие возможности, как правило, больше всего устраивают Скорпионов и Водолеев — они реже других подключают 5G-режим.

«Свердловчане активно поддерживают инновации и самостоятельно выбирают тот ритм, в котором они хотят пользоваться мобильным интернетом. А чтобы пользователи могли оценить самые современные цифровые технологии, мы развиваем нашу телеком-сеть. В этом году мы уже построили и модернизировали около 70 базовых станций, в том числе в Екатеринбурге, Асбесте, Краснотурьинске и других городах и небольших населенных пунктах», — сказал технический руководитель «МегаФона» в Свердловской области Артем Цыпленков.

5G-режим увеличивает скорость интернета для каждого пользователя до 60%, а также обеспечивает более стабильное соединение. Для получения такого сервиса абоненту не нужно искать подходящий смартфон или особенную зону покрытия сети.