ГК «А101» и Ujin внедряют систему автоматизации жилья в московском жилом комплексе

В московском жилом комплексе «Дом на Зорге», который возводит ГК «А101», девелопер совместно с провайдером цифровых решений Ujin внедряют комплексную систему дистанционного и сценарного управления инженерными функциями квартиры, а также набор сквозных сервисов доступа, безопасности и учета ресурсов.

Вход в здание будет работать по принципу «свободные руки»: ключом послужит смартфон с меткой в мобильном приложении А101, созданном на платформе «Домиленд», или пластиковая метка, которую можно носить в кармане или сумке – и ничего никуда не нужно прикладывать. Для гостей можно будет заказать через приложение цифровой пропуск с указанием даты и времени посещения. Также возможен традиционный звонок в домофон – открыть дверь можно будет либо с квартирного устройства, либо через приложение на телефоне. Система домофонии построена на базе Bas-IP, а видеонаблюдение в местах общего пользования – на платформе Trassir. Кроме того, застройщиком запущена первая на рынке пилотная подписка на домофонию совместно с «Яндексом»: умные домофоны и автоматическое создание пропусков для курьеров «Яндекс Доставки» уже работают в приложении A101, а вскоре аналогичная функция появится и для «Яндекс Такси».

Система Park Cloud будет автоматически распознавать госномера автомобилей при въезде на парковку. Жителю достаточно один раз передать данные в сервисную компанию – далее шлагбаум будет открываться без необходимости остановки машины и использования карт или пультов.

Также в «Доме на Зорге» будет организована система, напрямую, без участия жильцов принимающая данные с электросчетчиков, водомеров и теплосчетчиков. Это исключит ошибки ручного ввода и отменит необходимость ежемесячно отчитываться перед управляющей компанией. Впрочем, при желании жители смогут передать показания вручную через приложение – такая опция тоже сохранена.

Система «Умная квартира» включает в себя многофункциональные мультисенсоры, терморегуляторы, датчики и другое оборудование, связанное в единую платформу, работающую через Wi-Fi – она совместима с устройствами «Яндекса» (включая голосовое управление через «Алису») и других производителей. Например, при активации сценария «Мы ушли» (одним нажатием в приложении или голосовой командой) выключается весь свет, обесточиваются розетки, кроме, например, той, что питает холодильник, а отопление переводится в дежурный режим с минимальной температурой. Сценарий «Мы пришли», напротив, включает свет в прихожей, восстанавливает нормальный температурный режим и активирует нужные приборы. Возможна привязка действий ко времени суток – вечером мягкий свет в гостиной, утром более яркий в ванной – или к событиям: датчик открытия входной двери может запускать включение света в коридоре, а открытое окно – выключение кондиционера.

Через мобильное приложение осуществляется и управление климатом: житель выставляет комфортную температуру в каждой комнате, и система автоматически поддерживает ее с помощью терморегуляторов на радиаторах и внутрипольных конвекторах. При длительном отсутствии людей в квартире температуру можно снизить до экономичного минимума, а перед возвращением – дистанционно вернуть к привычному уровню. Такие текущие параметры микроклимата, как температура и влажность, доступны в приложении в режиме реального времени.

Особое внимание уделено безопасности и защите от протечек. Датчики, размещенные в санузлах и на кухне, при обнаружении воды мгновенно отправляют сигнал контроллеру, который через шаровый кран с электроприводом перекрывает подачу воды и одновременно уведомляет жителя в приложении. Датчик открытия входной двери при незаконном проникновении также формирует тревожное сообщение. Мультисенсор в режиме «никого нет дома» может фиксировать любое движение в квартире и отправлять оповещение ее владельцу.

«Интеграция технологий автоматизации в жилые комплексы – это не просто рыночный тренд, а необходимость для создания комфортной и безопасной среды. ГК „А101“ активно внедряет решения, которые делают жизнь удобнее, и, согласно нашим исследованиям, 76% людей готовы платить за сервисы умного дома в квитанции», – сказала директор внедрения цифровых сервисов ГК «А101» Татьяна Файнблит.

«Вместе с ГК „А101“ мы создаем продуманное пространство, где технологии работают на благополучие жителей. Смарт-сервисы помогают застройщику воплотить самые смелые идеи и создать среду для счастливой жизни, а жители получают реальную пользу: безопасность на территории, персонализированные сценарии комфорта», – отметила CEO Ujin Светлана Перминова.