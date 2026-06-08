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«Газпром ID»: 2 млн новых пользователей и расширение партнерской сети в I квартале 2026 года

Единый сервис авторизации «Газпром ID» подвел итоги работы за последние три месяца работы. Платформа демонстрирует рост аудитории – за это время к сервису присоединилось еще 2 млн человек. Об этом CNews сообщили представители ООО «Оператор Газпром ИД».

Такие показатели обусловлены глубиной интеграции «Газпром ID» в цифровые продукты ведущих медиа- и индустриальных гигантов. На сегодняшний день внедрили в свои интерфейсы уже более 70 партнеров, связывая воедино российские платформы: Rutube, Premier, телеканалы ТНТ и «Матч ТВ», «Золотое яблоко», «Иль дэ Ботэ» и др.

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Параллельно с расширением базы растет и вовлеченность аудитории. Система фиксирует стабильно высокую активность: в месяц производится до 5 млн клиентских авторизаций, а средний ежедневный показатель держится на уровне 155 тыс. аутентификационных сессий.

Техническая база сервиса обладает высоким запасом надежности. В периоды экстремального наплыва аудитории — во время громких кинопремьер на Premier, популярные шоу на Rutube или важнейших спортивных трансляций на «Матч ТВ» — «Газпром ID» обрабатывет до 500 тыс. авторизаций в сутки.

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