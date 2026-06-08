«Гамма Тех» обновила САПР с учетом задач моделирования сложных многоантенных систем

Компания «Гамма Тех» (направление систем автоматического проектирования корпорации ITG) объявила о выпуке обновления флагманской системы автоматизированного проектирования «Гамма 2026.2». В новой версии расширены возможности электромагнитного моделирования. Добавлен расчет активных параметров портов, расширились настройки адаптивной сетки в режиме метода конечных элементов (МКЭ), а также повышена производительность вычислений.

Новая функциональность дает выполнять расчет активных S/Y/Z-параметров, а также активного коэффициента стоячей волны по напряжению (КСВН) для заданного амплитудно-фазового распределения, предварительно определенного с помощью набора портов. Это упрощает анализ многоантенных систем, включая фазированные антенные решетки (ФАР), и позволяет рассматривать отдельные параметры независимо друг от друга.

Изменения затронули производительность вычислений. Режим out-of-core переведен в автоматический режим. В случае нехватки оперативной памяти система может задействовать ресурсы внешней памяти и продолжить выполнение расчетов без дополнительной настройки. Также доработан механизм параллельного расчета частотных точек: снижено пиковое потребление памяти и ускорены вычислительные алгоритмы.

В обновлении расширены возможности режима метода конечных элементов. Расширились настройки адаптивной сетки. Кроме того, улучшены алгоритмы генерации сетки для сложных деталей и реализована обработка переходных отверстий, позволяющая оптимизировать количество ячеек в расчетной сетке. Исправлены ошибки, которые могли приводить к снижению точности расчетов при моделировании элементов большого объема.

«Развитие инженерного ПО требует постоянного повышения точности расчетов, эффективности использования вычислительных ресурсов и удобства работы специалистов. В версии «Гамма 2026.2» мы сосредоточились на задачах, с которыми инженеры сталкиваются при моделировании сложных многоантенных систем и работе с ресурсоемкими проектами. Отдельное внимание было уделено стабильности и удобству работы: доработаны JobBatch и режим «Антенные решетки», устранены ошибки, связанные с заблокированными операциями, а также внесены изменения в интерфейс продукта», — отметил Роман Тихонов, генеральный директор «Гамма Тех», корпорация ITG.