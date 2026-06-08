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«Диасофт» расширил возможности «Сервера аутентификации» за счет поддержки SCIM 2.0

Компания «Диасофт» реализовала в продукте «Сервер аутентификации» расширенную поддержку протокола SCIM 2.0 (System for Cross-domain Identity Management). Это упрощает интеграцию с внешними системами и помогает автоматизировать управление учетными записями и группами доступа. Об этом CNews сообщили представители компании «Диасофт».

«Сервер аутентификации» входит в состав решения Digital Q.Security и предназначен для решения задач безопасного входа в прикладные решения и снижения рисков при управлении доступами в корпоративных системах.

SCIM 2.0 – отраслевой стандарт для обмена данными об идентификационных записях между системами. Поддержка этого протокола в «Сервере аутентификации» дает организациям единый и стандартизованный механизм синхронизации данных пользователей и групп между HR-системами, корпоративными приложениями и внешними сервисами.

Возможности продукта «Сервер аутентификации» с поддержкой SCIM 2.0

Полноценная работа с пользователями и группами: создание, обновление, блокировка и удаление учетных записей и групп в соответствии со спецификацией SCIM 2.0, включая обязательные и дополнительные атрибуты.

Гибкое отображение атрибутов на внутреннюю модель идентичностей: администраторы могут настраивать сопоставление полей между SCIM-клиентами и моделью данных Digital Q.Security, включая расширенные атрибуты.

Расширенные возможности фильтрации и выборки данных: поддерживаются стандартные механизмы фильтрации SCIM 2.0, постраничная выборка и сортировка, что упрощает массовые операции и интеграцию с внешними IDM/IAM- и HR-системами.

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Поддержка частичных обновлений и массовых операций: реализованы операции PATCH и Bulk, которые позволяют эффективно выполнять массовое создание и обновление записей без избыточной нагрузки на инфраструктуру.

Безопасность и аудит интеграций: взаимодействие по SCIM 2.0 защищено современными механизмами аутентификации и шифрования, а операции по управлению учетными записями и группами фиксируются в журнале аудита для последующего анализа и контроля со стороны служб информационной безопасности.

«Поддержка SCIM 2.0 в «Сервере аутентификации» помогает компаниям выстроить централизованное и управляемое взаимодействие между системами, в которых есть учетные записи пользователей и группы доступа. Это особенно важно для организаций, которым нужна быстрая интеграция с HR-, IDM- и IAM-системами без лишней нагрузки на инфраструктуру и с сохранением требований к безопасности и аудиту», – отметил Андрей Кузнецов, главный аналитик департамента «Инструменты и технологии разработки» компании «Диасофт».

Поддержка SCIM 2.0 расширяет возможности продукта по централизованному управлению идентификационными данными и упрощает интеграцию с другими корпоративными системами. Это позволяет организациям автоматизировать процессы управления доступом, сократить затраты на интеграцию и повысить уровень безопасности при работе с учетными записями пользователей.

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