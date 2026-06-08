CorpSoft24 запустил услугу по внедрению системы долговременного хранения документов

Компания CorpSoft24 запустила новую услугу по внедрению системы долговременного хранения электронных документов «1С:Архив». «1С:Архив» разработан в соответствии с требованиями российского архивного законодательства. Система управляет полным жизненным циклом архивного документа: от попадания в архив до законного уничтожения. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

«Эта проблема знакома любому бизнесу, перешедшему на электронный документооборот. Компании годами накапливают электронные документы, считая, что данные сохранены в безопасности и в соответствии с действующим законодательством. Между тем, например, у электронных подписей есть срок действия сертификата. И когда он истекает, документ формально перестает быть юридически значимым», — сказал Дмитрий Пучков, заместитель генерального директора CorpSoft24.

По его словам, далеко не все системы кадрового электронного документооборота (КЭДО) обеспечивают долгосрочную проверку цифровой подписи. Системы электронного документооборота (СЭД) по закону предназначены лишь для временного хранения — до 10 лет. Стандартный формат подписи CAdES-BES юридически значим краткосрочно, но не защищает документы на десятилетия.

В результате компании, уверенные в сохранности своего архива, рискуют столкнуться с проблемами в самый неподходящий момент. Например, при налоговой проверке, судебном споре или запросе регулятора.

Одной из ключевых технологий автоматизированной системы «1С:Архив» является автоматическая «перештамповка» электронных подписей. При приеме документов система усовершенствует полученные электронные подписи (CAdES-BES и CAdES-T) до архивируемого формата CAdES-A v3. Для продления юридической значимости документа на длительный срок, «1С:Архив» регулярно проставляет в подписи новые архивные метки времени. Дополнительно к каждому документу создаются копии в стандарте долговременного хранения PDF/A (который гарантирует одинаковое отображение файла на любом устройстве в будущем) с визуализацией электронной подписи. Благодаря такому подходу документы остаются читаемыми и аутентичными в течение многих лет, а их юридическая сила сохраняется даже после истечения исходного сертификата подписи.

В CorpSoft24 поясняют, что решение охватывает потребности всех подразделений бизнеса. Топ-менеджмент получает защиту от юридических и финансовых рисков, ИТ-службы — разгрузку ERP и СЭД, юристы и HR — гарантию юридической силы документов при проверках и в судах, а руководители архивных служб — полную автоматизацию процессов учета, поиска и уничтожения дел.

«Сегмент автоматизации долговременного архивного хранения – очень перспективное направление. Мы видим в нем большой потенциал и важность для российского бизнеса. Вот почему в 2026 г. мы предлагаем рынку внедрение системы «1С:Архив» фактически по себестоимости. Клиент получает работающую систему с минимальными вложениями и сроками запуска, а мы – лояльного клиента и укрепление позиций на этом рынке», — сказал Дмитрий Пучков.

Льготная программа рассчитана на ограниченное количество участников и действует только до конца 2026 г.

Проект внедрения рассчитан на пять-шесть месяцев. Первый месяц — обследование и постановка целей, второй и третий — проектирование и согласование технического задания, с третьего по пятый месяц — разработка, настройка и интеграция, пятый и шестой — подготовка к запуску, инструктаж пользователей и опытно-промышленная эксплуатация, объяснили в CorpSoft24.