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Банк «Русский Стандарт»: весной наличные деньги через банкоматы чаще вносят, чем снимают

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности наличных операций россиян в банкоматах. Весной 2026 г. вырос средний чек внесения средств таким способом. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

Тренд, который банк «Русский Стандарт» отмечает несколько лет подряд – банкоматы чаще используют для того, чтобы вносить средства. Так, весной текущего года соотношение пополнения счетов наличными через АТМ к получению средств составило 71% к 29%. Весной 2025 г. соотношение было также в пользу внесений – 75% против 25%, соответственно.

Как показала статистика банка, наличные деньги вносят чаще, но при этом по сумме операций весной 2026 г., напротив, лидирует снятие средств – 51% против 49% у пополнений счетов, соответственно. Кстати, весной прошлого года соотношение по сумме было также в пользу получения наличных – 55% к 45% у внесений.

Банкомат уже перестал быть просто инструментом для снятия и внесения наличных денег. Сегодня через АТМ все чаще вносят средства для пополнения собственных счетов, с которых затем в онлайн-сервисах банка оплачивают ЖКУ, услуги детского сада, питания в школе, также через банкоматы вносят платежи по кредитам и пр.

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Весной 2026 г. средняя сумма снятия наличных через банкоматы, по данным банка, снизилась до 29,57 тыс. руб. с 37,78 тыс. руб. годом ранее. А средний чек внесения наличных, напротив, вырос до 11,69 тыс. руб. с 10,16 тыс. руб. весной 2025 г.

Методология: в рамках исследования были изучены обезличенные статистические данные по суммам, количеству и средним чекам наличных операций в АТМ сети банка «Русский Стандарт» весной 2026 и 2025 гг.

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