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Zala продемонстрировала новейшие беспилотные системы на сборах МВД в Дагестане

Инструкторы Zala приняли участие в учебно‑методических сборах специалистов отделов применения и эксплуатации беспилотных аппаратов МВД России. Более 120 сотрудников региональных подразделений ведомства не только ознакомились с перспективными образцами беспилотной техники Zala, но и протестировали их на практике. Мероприятие прошло в условиях горного рельефа Республики Дагестан — это позволило наглядно продемонстрировать расширенные возможности воздушных и наземных систем. Об этом CNews сообщили представители

Участникам представили модернизированный беспилотный комплекс самолётного типа Т‑16М. Беспилотное воздушное судно получило новые каналы связи и рассчитано на продолжительный мониторинг обширных территорий со сложной ветровой обстановкой. Кроме того, аппарат способен устойчиво работать в условиях горной местности.

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Ключевой новинкой показа также стала универсальная наземная роботизированная платформа Zala. Техника разработана для минимизации рисков для личного состава при выполнении задач на труднодоступных и потенциально опасных участках. В базовом исполнении НРТК Zala сохраняет устойчивую связь на дистанции до 5 км. При взаимодействии с БВС, выступающим в роли воздушного ретранслятора, радиус уверенного управления возрастает до 30 км.

Представленная техника — итог многолетнего системного взаимодействия Zala с правоохранительными органами. Компания последовательно развивает линейку беспилотных решений, опираясь на реальный боевой и оперативный опыт силовых подразделений

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