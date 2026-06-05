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Юристы нефтегазовой отрасли получат ИИ-ассистента

В России планируется создать первое решение на базе искусственного интеллекта для юристов нефтегазовой сферы и недропользования. Разработкой займутся «Сбер Лигал» и «Газпромнефть Экспертные решения». Соглашение об этом подписали генеральный директор «Газпромнефть Экспертные решения» Евгения Волковская и генеральный директор «Сбер Лигал» Кирилл Заневский. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

ИИ-ассистент будет работать на базе собственных нейросетей Сбербанка, включая «ГигаЧат». Ему можно будет доверить самые трудоемкие задачи: подготовить проекты правовых заключений, проанализировать судебную практику и проверить документы на юридические риски.

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Это освободит время экспертов для работы над сложными проектами — стратегическими вопросами, защитой интересов бизнеса и принятием управленческих решений.

Бизнес получит рост скорости и качества правовой работы при сохранении контроля. Совместная разработка станет отраслевой платформой нового поколения и задаст стандарт юридической работы в нефтегазовом секторе. Решение появится у пользователей осенью 2026 г.

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