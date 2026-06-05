Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

В «Яндекс Картах» появились панорамы обновленного здания Ленинградского вокзала в Москве

В «Яндекс Картах» стали доступны панорамы обновленного здания Ленинградского вокзала. Теперь совершить прогулку по Ленинградскому вокзалу можно из любой точки страны. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Карт».

Новые панорамы доступны в веб-версии и приложении «Яндекс Карт». Чтобы совершить виртуальную прогулку по Ленинградскому вокзалу, достаточно найти его на карте и включить слой «Панорамы». В процессе прогулки можно осматриваться по сторонам и заглядывать в разные помещения вокзала.

Панорамы Ленинградского вокзала отсняли сразу после открытия обновленного здания. Пользователи «Карт» могут пройтись по главному залу, в деталях рассмотреть мозаики с изображением двух столиц на втором этаже, заглянуть в детские комнаты и даже рассмотреть музей истории вокзала и коворкинге на втором этаже. В будущем обновятся и панорамы внешнего вида вокзала.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как использовать максимум ресурсов ИТ-инфраструктуры в 2026 году

Главный почтовый сервис страны крушит свою электронную почту. Россияне больше не смогут бесплатно пользоваться почтовыми клиентами

Никита Кораблев, «Группа Астра»: Сегмент программно-аппаратных комплексов ждет серьезный скачок в 2027–2029 годах

В России впервые вынесли приговор за публикацию порно, сгенерированного ИИ

Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками

Санкции Запада дали трещину. «Почта России» возобновила прием посылок из США в Россию

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать?

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290