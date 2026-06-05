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В школе №334 откроется корпоративный робототехнический класс при участии БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова и компании «Макрогрупп»

С 1 сентября 2026 г. на базе 9 «А» класса школы №334 Невского района Санкт-Петербурга (ОЦ «ПИК») начнет работу корпоративный робототехнический класс (РТ-класс), созданный в рамках сотрудничества школы, БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова и компании «Макрогрупп». Об этом CNews сообщили представители БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова.

Решение о запуске проекта было принято по итогам рабочей встречи, в которой приняли участие: Наталья Николаевна Нагайченко, директор школы № 334; Елизавета Константиновна Таратайко, заместитель директора; Иван Васильевич Комаров, руководитель проектов по промышленной робототехнике компании «Макрогрупп»; Александр Владимирович Суслин, проректор по образовательной деятельности БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова; Вероника Александровна Крутова, и.о. заведующего кафедрой Н3 «Механика деформируемого твердого тела».

Новый образовательный проект направлен на раннюю профессиональную ориентацию школьников и подготовку будущих инженерных кадров. Образовательная программа будет разработана совместно представителями школы, университета и индустриального партнера. Она объединит фундаментальную подготовку с практико-ориентированным обучением и позволит учащимся познакомиться с современными технологиями робототехники.

В рамках обучения школьники смогут работать над реальными производственными кейсами, участвовать в экскурсиях и практических занятиях на базе университета, посещать мастер-классы преподавателей и специалистов отрасли. Особое внимание будет уделено инженерной графике, проектированию и освоению робототехнических систем.

По итогам обучения, учащиеся получат возможность освоить квалификацию «Оператор робототехнических систем», а также сформировать необходимые компетенции для дальнейшего поступления в ведущие технические вузы страны, в том числе в БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова.

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Кроме того, РТ-класс станет частью сетевого взаимодействия инженерных классов Невского района в рамках деятельности Опорного центра «Передовой инженерный класс».

Реализация проекта является важным шагом в развитии системы непрерывного инженерного образования и способствует укреплению взаимодействия между школой, университетом и промышленными предприятиями.

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