В Москве создадут сервисный центр по обслуживанию литий-ионных аккумуляторных батарей

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» создадут сервисный центр по обслуживанию и ремонту литий-ионных аккумуляторных батарей. Соответствующее соглашение подписали министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов и генеральный директор ООО «Рэнера» Анастасия Михайлова. Об этом CNews сообщили представители Пресс-служба ДИиПП.

«Москва развивает инфраструктуру электротранспорта и поддерживает высокотехнологичные промышленные проекты. Создание сервисного центра по обслуживанию и ремонту литий-ионных аккумуляторных батарей позволит повысить уровень технологической независимости, сформировать новые компетенции в городе и обеспечить качественный сервис для современной городской техники и электроэнергетики в целом. Запуск центра запланирован на конец 2026 г.», — отметил Анатолий Гарбузов.

Центр будет обслуживать, диагностировать и ремонтировать литий-ионные батареи — как обычные, для частного использования, так и более мощные. В нем также будут проводить техническое обслуживание электробусов ГУП «Мосгортранс», обновлять программное обеспечение, выполнять ремонты тяговых аккумуляторных батарей для электробусов, автомобилей «КАМА Атом», «Москвич» и стационарных накопителей энергии.

Кроме того, планируется развивать цифровые решения для мониторинга состояния батарей, внедрять системы, которые предсказывают поломки по телеметрии, и создавать мобильные бригады для быстрой помощи на дорогах Москвы. Отдельное внимание уделят отечественному программному обеспечению для систем накопления энергии и подготовке правил их безопасной работы в городе.

На базе центра также организуют стажировки, практики и образовательные программы. Там будут учить специалистов работать с системами накопления энергии и обслуживать высокотехнологичное оборудование.

«Развитие электротранспорта и систем накопления энергии требует создания современной сервисной инфраструктуры. Формирование таких центров позволит обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию аккумуляторных систем, а также станет важным шагом для развития отечественных технологий и укрепления технологического суверенитета», — сказала Анастасия Михайлова, генеральный директор ООО «Рэнера».