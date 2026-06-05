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Страховой Дом ВСК и Bi.Zone объединят усилия, чтобы повысить устойчивость страхового сектора к современным киберугрозам

Страховой Дом ВСК и группа компаний Bi.Zone заключили соглашение о сотрудничестве в области кибербезопасности. Документ подписали генеральный директор Страхового Дома ВСК Анна Рыбина и директор группы компаний Bi.Zone Дмитрий Самарцев. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

На подписании присутствовали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и председатель совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк.

Партнерство направлено на реализацию совместных проектов в сфере кибербезопасности на базе решений с использованием технологий искусственного интеллекта. Страховой Дом ВСК и Bi.Zone договорились обмениваться данными о цифровых угрозах, расширять применение ИИ-технологий для автоматической митигации рисков, защиты от кибератак и мошенничества, а также делиться опытом в области повышения устойчивости бизнес-процессов.

Анна Рыбина, генеральный директор Страхового Дома ВСК: «В эпоху, когда киберугрозы развиваются с применением ИИ, критически важно сочетать отраслевую экспертизу и передовые технологии. Мы в ВСК формируем экосистему сервисов вокруг киберстрахования, которая включает превентивный сюрвей, организацию оперативного реагирования, юридическое сопровождение клиента. Все эти направления мы развиваем совместно с партнерами – ведущими ИT-компаниями. Bi.Zone обладает широкой экспертизой в части управления цифровыми рисками, создания платформенных решений для защиты компаний и реагирования на киберинциденты. Сотрудничество по обмену опытом станет важным шагом в создании устойчивой ИT-архитектуры для российского бизнеса».

Дмитрий Самарцев, директор группы компаний Bi.Zone: «Искусственный интеллект делает атаки более доступными и легко масштабируемыми. В 2025 г. количество целевых кампаний с применением ИИ выросло в два раза — и этот тренд будет усиливаться. Команды защиты уже не смогут реагировать с необходимой скоростью, не используя AI. Наше стратегическое партнерство со Страховым Домом ВСК поможет усилить устойчивость страхового сектора к современным киберугрозам».

Согласно исследованию Threat Zone 2026, злоумышленники все активнее используют технологии искусственного интеллекта для автоматизации и усложнения атак. В 2025 г. число таких угроз выросло на 93%. В отчете Global Risks Report 2026 негативные последствия применения ИИ входят в топ-5 глобальных угроз на горизонте 10 лет.

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