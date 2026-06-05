Сбербанк и Санкт-Петербург расширят применение биометрии для оплаты проезда в общественном транспорте

Все больше петербуржцев смогут оплачивать проезд с помощью биометрических данных. Это следует из соглашения, которое подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Документ формализует партнерство и закладывает основу для масштабирования успешного опыта на весь общественный транспорт города. Для этого власти Санкт-Петербурга планируют использовать лизинговые финансовые инструменты Сбербанка и технологии искусственного интеллекта.

Поездки в Северной Столице смогут стать еще удобнее: оплатить проезд можно с помощью распознавания лица без необходимости доставать карту или телефон. При этом данные человека в безопасности. Для аутентификации используется зашифрованный биометрический шаблон, а не само изображение лица.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка: «Биометрическая оплата уже успешно работает в петербургском метрополитене, где пассажиры могут оплачивать проезд улыбкой. Новое соглашение — шаг к тому, чтобы сделать весь общественный транспорт города по-настоящему удобным. Мы видим огромный потенциал в цифровизации городской среды и рады быть технологическим партнёром Санкт-Петербурга».

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга: «Санкт-Петербург — один из лидеров в цифровизации транспортной инфраструктуры и пассажирских перевозок. У нас работают передовые подразделения «Сбера» в сфере ИТ. Дальнейшее развитие высокотехнологичных решений, способных сделать оплату проезда еще более удобной и быстрой, — важная грань двустороннего сотрудничества Петербурга и «Сбера». Внедрение биометрии — своевременный шаг в рамках цифровой трансформации городского транспорта, которая уже включает безналичную оплату, системы видеонаблюдения и интеллектуальное управление потоками».