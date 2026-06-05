«Сбер» и Морской регистр создадут ИИ-ассистента для судоходной отрасли

«Сбер» и Российский морской регистр судоходства заключили соглашение о сотрудничестве с целью развития технологий генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Документ подписали управляющий головным отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу Алексей Ушенин и генеральный директор регистра Сергей Куликов.

Партнерство предполагает внедрение передовых решений «Сбера», в том числе ИИ-модели «ГигаЧат», в операционную и управленческую деятельность Российского морского регистра судоходства. Это позволит повысить эффективность работы учреждения и качество предоставляемых услуг.

Алексей Ушенин, управляющий головным отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу, сказал: «Сотрудничество с Российским морским регистром судоходства — важный шаг в развитии практического применения генеративного ИИ в реальном секторе экономики. Мы видим высокий запрос на наши технологии со стороны организации, которая задаёт стандарты в своей отрасли. «Сбер» обладает уникальными компетенциями в области искусственного интеллекта, и наша задача — сделать так, чтобы эти технологии приносили ощутимую пользу. Уверен, ИИ-решения, которые «Cбер» предложит Морскому регистру, позволят не только вывести на новый уровень клиентский сервис, но и освободить время экспертов для решения более сложных профессиональных задач».

Сергей Куликов, генеральный директор Российского морского регистра судоходства, сказал: «Регистр уже на протяжении нескольких лет тестирует инструменты искусственного интеллекта для определения наиболее эффективных сценариев их применения в работе. Мы видим перспективу в интеграции ИИ с нашими цифровыми сервисами, использовании для обработки больших массивов данных, аналитики и прогнозирования. Уверен, что сотрудничество со «Сбером», одним из признанных лидеров по развитию генеративного ИИ, станет мощным катализатором изменений: поможет нам повысить эффективность рабочих процессов и откроет новые возможности для удобства наших клиентов».