«Сбер2В» переведет управленческую отчетность ГК «Трансэнергопром» на генеративный ИИ

«Сбер2В» подписал стратегическое соглашение о технологическом сотрудничестве в области применения искусственного интеллекта в энергетике с группой компаний «Трансэнергопром». Документ закрепляет совместную работу в области визуализации управленческой отчетности на базе платформы «Навигатор BI» с применением технологий GenAI (генеративный искусственный интеллект). Об этом CNews сообщили представители «Сбер2В».

На первом этапе сотрудничества планируется внедрение платформы «Навигатор BI» в компанию группы АО «Чувашская энергосбытовая компания» для построения единой системы управленческой отчетности. Генеративный искусственный интеллект в BI- платформе (GenAI) является ключевым элементом проекта: пользователи смогут обращаться к данным на русском языке, а система будет самостоятельно формировать нужные аналитические срезы и визуализации. Это позволит менеджменту компании получать актуальную картину по ключевым показателям бизнеса в режиме реального времени.

В настоящий момент ГК «Трансэнергопром» также рассматривает возможность внедрения «Навигатора BI» в другие компании группы. Стороны также обсуждают в будущем возможность применения решения «Сбер2В» по прогнозированию спроса для задач энергетического планирования. В энергоемких отраслях точность прогноза потребления напрямую влияет на операционные издержки и эффективность закупок. Продукт «Сбер2В» позволяет строить модели прогнозирования на основе исторических данных, внешних макроэкономических показателей и отраслевой специфики компании — с горизонтом планирования от суток до нескольких лет.

«Энергетика сегодня одна из наиболее требовательных к точности данных отраслей: здесь цена ошибки в планировании измеряется не только деньгами, но и надежностью поставок. Соглашение с «Трансэнергопромом» — это возможность показать, как «Навигатор BI» трансформирует управленческую отчетность с помощью ИТ- и ИИ-технологий в реальный инструмент оперативных решений и способствует масштабированию бизнеса и росту его эффективности. «Сбер2B» выступает тут единой точкой доступа к технологическим решениям для бизнеса и помогает повышать надежность и управляемость процессов за счет использования аналитики, ИИ и автоматизации», ‒ отметил Леонид Лишневецкий, генеральный директор «Сбер2В».

«Пилотным проектом по внедрению платформы «Навигатор BI» станет Чувашская энергосбытовая компания. Для нас важно протестировать решение на действующем бизнесе и оценить его эффективность в реальных условиях. Мы открыты к дальнейшему масштабированию и готовы внедрять платформу в других компаниях группы. Уверен, что партнерство со «Сбер2В» позволит нам вывести управленческую отчетность на новый уровень, а применение генеративного ИИ сделает аналитику более доступной и оперативной», ‒ сказал Александр Кондратьев, генеральный директор ГК «Трансэнергопром».

«Внедрение генеративного ИИ в управленческую отчетность — это не просто следование глобальным трендам цифровизации, а насущная необходимость для повышения эффективности реального сектора экономики Чувашской Республики. Для нашего региона, где энергетика играет ключевую роль, подобные проекты имеют особое значение. Уверен, что переход АО «Чувашская энергосбытовая компания» на платформу «Навигатор BI» станет мощным драйвером развития: повысит прозрачность бизнес-процессов и создаст прочный фундамент для дальнейшего технологического роста всего региона», ‒ сказал Алексей Кульмичев, заместитель управляющего Чувашским отделением Сбербанка.