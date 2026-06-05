Санкт-Петербург и Ozon расширяют сотрудничество для развития высокотехнологичной логистики в регионе

Ozon и Санкт-Петербург подписали соглашение о сотрудничестве. Совместная работа будет направлена на системное внедрение технологий автоматизации на логистических объектах компании в регионе. Это повысит производительность труда, поспособствует росту квалификации складских работников, развитию их управленческих и аналитических навыков. В результате складские процессы станут быстрее и точнее, а вся логистическая инфраструктура — более эффективной. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Благодаря развитию сотрудничества между регионом и компанией жители Петербурга смогут получать заказы еще быстрее и в шаговой доступности, а местные предприниматели — получат больше возможностей для роста продаж. Это станет дополнительным стимулом для роста экономики региона.

В Санкт-Петербурге действуют четыре фулфилмент-центра Ozon и два логистических центра для крупногабаритных товаров. Они обеспечивают полный цикл обработки заказов — от приемки товаров до формирования посылок и их передачи в доставку. Отправления передаются курьерам через три хаба доставки. Совокупная площадь складов компании в регионе превышает 750 тыс. кв. м. Здесь можно хранить более 115 млн товаров и обрабатывать свыше 2,9 млн заказов. До конца 2026 г. компания дополнительно вложит 5 млрд руб. в технологическое развитие комплексов в регионе.

Сегодня на складах Ozon в регионе установлены 12 автоматизированных сортировочных систем. До конца 2026 г. компания планирует увеличить их количество до 45. Среди них — ленточные сортеры для крупногабаритных и тарных товаров, а также 3D-сортеры, способные обслуживать до 600 направлений и обрабатывать до 10 тыс. заказов в час каждый. Скорость работы сортеров в два-три раза выше, чем при ручной обработке.

На объектах используется современное конвейерное оборудование — автоматизированные линии для перемещения товаров. До конца 2026 г. их общая протяженность на складах в регионе увеличится в среднем до 16 км. Конвейеры соединяют различные зоны и уровни склада и могут обрабатывать свыше 35 тыс. отправлений в час.

Для бесконтактного измерения веса и габаритов товаров за несколько секунд Ozon использует на складах устройства собственной разработки — Gauss и Batyr. Они позволяют оптимально использовать площади, компактно размещать товары на складе, а также корректно измерять объемно-весовые характеристики отправлений. Контролировать все процессы на логистических объектах помогает ИT-система управления складом собственной разработки Ozon.

«Этот инвестиционный проект — важный шаг в развитии нашей логистической экосистемы. Автоматизация логистики становится ключевым фактором повышения эффективности и масштабируемости бизнеса. До конца 2026 г. Ozon дополнительно вложит 5 млрд руб. в технологическое развитие логистических комплексов в Петербурге. Внедрение передовых автоматизированных решений не только ускорит доставку товаров для горожан, но и создаст новые стандарты эффективности для всей отрасли. Особенно важно, что этот проект напрямую работает на поддержку нашего бизнеса. Десятки тысяч петербургских предпринимателей уже успешно развивают продажи через платформу. Мы видим, как инвестиции в технологии трансформируют городскую экономику: появляются высокопроизводительные рабочие места, растет квалификация персонала, а удобные сервисы повышают комфорт жизни», — сказал председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга Александр Ситов.

«Санкт-Петербург — наш многолетний и надежный партнер. При поддержке руководства региона мы продолжаем вкладываться в логистическую инфраструктуру и технологии автоматизации: чтобы заказы приходили клиентам еще быстрее, а бизнесу было удобнее расти вместе с платформой. Для нас особенно важно, что эти инвестиции работают не только на нашу эффективность для людей, но и на развитие города в целом», — рассказал вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Игорь Зимин.

На Ozon регулярно делают покупки более 500 тыс. жителей Санкт-Петербурга и развивают свой бизнес около 30 тыс. местных предпринимателей. Общий оборот продавцов из региона в 2025 г. вырос на 40% год к году и превысил 35 млрд руб.