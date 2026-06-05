С нового учебного года в университете «Иннополис» появятся ИИ-помощники Сбербанка для студентов, преподавателей и исследователей

Российский ИТ-вуз станет площадкой для тестирования пилотной образовательной модели с использованием AI-native-подхода в Татарстане. Программа поможет персонализировать обучение, повысит его качество и ускорит научные исследования. Об этом CNews сообщили представители университета «Иннополис».

Соответствующее соглашение заключили старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев, заместитель премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов, один из основателей и куратор «Иннополиса», и ректор университета «Иннополис» Александр Гасников.

Запуск пилотного проекта запланирован в 2026 / 2027 учебном году. Студенты первого курса бакалаврской программы университета «Иннополис» «Инженерия информационных систем» получат доступ к инструментам для программирования и совместной работы, а преподаватели — ИИ-ассистентов для обновления курсов, проверки заданий, анализа успеваемости и актуализации учебных материалов.

Еще одно важное направление совместной работы — апробация генеративного ИИ в научных исследованиях. Стороны проработают сценарии использования цифровых сервисов для поиска и анализа научной информации, формирования гипотез и работы с исследовательскими данными.

В инженерной сфере предполагается применять ИИ и технологии генеративного проектирования — в образовательном процессе и промышленности. В перспективе такие подходы лягут в основу подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей экономики Республики Татарстан.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «Сбер, университет «Иннополис» и правительство Республики Татарстан связывают давние и прочные партнерские отношения, основанные на доверии и общих целях. Мы вместе реализуем образовательные и технологические проекты, которые действительно объединяют. Наша задача — сделать качественное образование доступнее с помощью умных и эффективных решений на базе искусственного интеллекта, способных повысить качество жизни. Мы стремимся создать работающую модель взаимодействия образования и науки, которую можно будет измерить, тиражировать и адаптировать под разные задачи. В перспективе — раскрыть потенциал вузов и помочь исследователям быстрее делать новые открытия, опираясь на надежную партнерскую базу».

Роман Шайхутдинов, заместитель премьер-министра Республики Татарстан: «Мы совместно со Сбером совершенствуем образовательную реальность, в которой ИИ берет на себя рутину, а преподаватель становится наставником и проводником в профессию. университет «Иннополис» становится «полигоном», где эта модель будет отточена в интересах всей страны. Новый образовательный формат является одним из ключевых шагов к решению задачи технологического лидерства, поставленной Президентом России».

Александр Гасников, ректор университета «Иннополис»: «Уже в этом году первые студенты начнут обучение в гибридной среде, где персональные ИИ-тьюторы будут сопровождать учащегося, помогать преподавателям проверять работы и обновлять учебные материалы в темпе реальной индустрии. А в 2027 г., мы планируем начать автоматизацию приемной кампании: умный ассистент на базе GigaChat частично возьмет на себя консультирование абитуриентов, а интеллектуальный скоринг поможет в прозрачном отборе мотивированных кандидатов».