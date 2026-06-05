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Rutube построит собственный центр обработки данных

Rutube (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») начнет строительство собственного дата-центра в конце 2026 г. в Ленинградской области. Ввод в эксплуатацию состоится в 2028 г. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга».

Вводная мощность будущего дата-центра составит не менее 3 МВт, а планируемое количество серверов — более 2000. В центре будет использоваться современная система с элементами естественного охлаждения на базе чиллеров с фрикулингом (chiller + freecooling), позволяющая увеличить энергоэффективность и сократить углеродный след. Показатель эффективности потребления электроэнергии (Power Usage Effectiveness, PUE) составит не более 1,3, что соответствует высоким мировым стандартам энергоэффективности.

«Новый дата-центр позволит значительно расширить вычислительные мощности для хранения и обработки видео, развития новых ИИ-направлений, а также для работы c ML-решениями. Главная задача центра обработки данных — обеспечить непрерывность, стабильность и бесперебойную работу видеосервиса с ежедневной аудиторией более 20 млн человек. Наша собственная инфраструктура уже сегодня объединяет более 7000 серверов и 380 CDN в 40 городах России и за границей. Мы продолжаем расширять геораспределенную инфраструктуру, повышать надежность сервиса и учитывать все потребности пользователей платформы. Строительство дата-центра станет новым этапом в развитии Rutube, включая применение искусственного интеллекта и собственных медиатехнологий. Проект также обеспечит технологическую независимость наших видеосервисов», — отметил заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», глава цифровых активов Сергей Косинский.

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