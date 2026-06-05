Ozon и Чувашская Республика договорились о развитии логистики в регионе

Глава Чувашской Республики Олег Николаев и вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Игорь Зимин подписали соглашение о сотрудничестве. Российская цифровая платформа реализует в регионе инвестиционный проект по строительству сортировочного центра. Об этом CNews сообщил представитель Ozon.

«Более 4 тыс. предпринимателей Чувашии уже успешно продают свои товары на Ozon, многие предлагают уникальную чувашскую продукцию. В прошлом году их общий оборот превысил 25 миллиардов рублей. Региональная витрина "Сделано в Чувашии" помогает миллионам покупателей по всей стране находить местные товары. Реализация этого проекта станет ещё одним шагом к развитию предпринимательства, созданию новых рабочих мест и повышению качества жизни в нашей республике», — сказал Олег Николаев.

Логистический объект площадью свыше 15 тыс. кв. м. по полу сможет обрабатывать сотни тысяч заказов в день. Благодаря запуску склада покупатели из региона смогут быстрее получать заказы — как правило, уже на следующий день, а местные предприниматели — быстрее развивать бизнес и повышать товарооборот. Запуск центра создаст в регионе новые рабочие места и будет способствовать развитию экономики Чувашской Республики.

Сортировочный центр планируется запустить в 2027 г. Инвестиции компании в технологическое обеспечение склада составят порядка 500 млн руб. Ozon активно развивает автоматизированные системы сортировки в логистике, которые в 2-3 раза превышают скорость ручной сортировки. Например, комплекс камер и датчиков 3D-сортеров считывает штрихкод с этикетки товара и в режиме реального времени взаимодействует с IT-системой управления складом собственной разработки Ozon Tech. Устройства способны обслуживать до 600 направлений и обрабатывать до 10 тыс. посылок в час. Ленточные сортеры представляют собой «умные» конвейеры. Отправление сканируется на автоматическом 6D-сканере, который считывает штрихкод товара и распределяет посылки по направлениям доставки. Также товар проходит станцию контроля веса и габаритов товара.

«Новый сортировочный центр станет для нас важным инвестиционным проектом в Чувашской Республике. Он — про людей, наших покупателей и предпринимателей. Клиентам станет еще проще и быстрее получать заказы, а продавцы смогут еще быстрее развивать бизнес и повышать оборот. Новый центр усилит уже существующую инфраструктуру — в регионе уже работают два хаба доставки — с этих складов заказы передаются курьерам, которые везут заказы в почти 800 пунктов выдачи заказов в Чувашии», — отметил вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Игорь Зимин.