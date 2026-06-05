На ПМЭФ-2026 Билайн и Инфомаксимум договорились развивать сотрудничество в области ИИ и процессной аналитики

Новое соглашение развивает договоренности, закрепленные сторонами на ПМЭФ в 2025 году. Тогда компании обозначили общие направления совместной работы: обмен экспертизой, развитие отечественных решений и поддержку технологий, связанных с искусственным интеллектом и анализом бизнес-процессов.

В 2026 году сотрудничество переходит к более прикладному этапу. Стороны планируют развивать платформу Proceset для быстрой реализации цифровой трансформации и расширять сценарии ее применения в задачах Билайна. Отдельный блок соглашения связан с закрепленными финансово-экономическими параметрами.

Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками Билайна:

«Билайн последовательно работает с российскими технологическими компаниями и помогает сильным продуктам доходить до промышленного применения. Телеком сегодня — одна из самых сложных и требовательных отраслей для внедрения ИТ-решений: здесь важны масштаб, надежность, скорость изменений и понятный экономический эффект. Если продукт проходит такую проверку, он получает сильную позицию для дальнейшего развития на рынке. Сотрудничество с “Инфомаксимум” — пример такого подхода и вклад Билайна в развитие отечественной технологической базы».

Александр Бочкин, генеральный директор Инфомаксимум:

«Для нас сотрудничество с Билайном — подтверждение того, что Proceset востребован как инструмент для системной работы с процессами. Когда крупная телеком-компания расширяет использование такого продукта, это говорит о зрелости рынка: бизнесу нужны решения, которые помогают видеть процессы в деталях, быстро находить “узкие места”, эффективно внедрять искусственный интеллект и оценивать экономический эффект изменений».