Инвестиционная компания «Группа УКМ» планирует приобрести долю в российском ИТ-стартапе «АрхиТех ИИ»

Инвестиционная компания «Группа УКМ» планирует приобрести долю в российском ИТ-стартапе «АрхиТех ИИ». Соглашение подписали генеральный директор «Группы УКМ» Никита Мазепин и Данил Долгих, владелец ГК «Стандарт» учредитель «АрхиТех ИИ». Об этом CNews сообщили представители «Группы УКМ».

Речь идет об инвестировании в развитие полноценной экосистемы ИИ-продуктов для российского рынка — от среды разработки и корпоративных ассистентов до инфраструктуры доступа к передовым ИИ-моделям и собственных вычислительных мощностей. ООО «Группа УКМ» планирует приобрести долю в уставном капитале ООО «АрхиТех ИИ» в размере 20% за сумму эквивалентную $15 млн.

Никита Мазепин, генеральный директор «Группа УКМ»: «Наша компания сосредоточена на инвестициях в самые передовые технологии в России сегодня. «АрхиТех ИИ» находится на передовой волне развития искусственного интеллекта — не просто как потребительского сервиса, а как целой экосистемы решений: от бизнес-инструментов и инфраструктуры до кодинга. Мы рассчитываем полностью раскрыть потенциал этого стартапа и активно развивать его возможности».

Данил Долгих, учредитель «АрхиТех ИИ»: «Для «АрхиТех ИИ» эта сделка — важный шаг к следующему этапу развития. Мы уже создали сильную продуктовую базу, видим растущий спрос со стороны бизнеса, разработчиков и образовательных организаций, и сейчас наша ключевая задача — быстрее масштабировать экосистему Kodik. Привлеченные инвестиции позволят нам усиливать команду, развивать собственные модели и вычислительную инфраструктуру, а также расширять линейку ИИ-инструментов для российского рынка. Наша цель — создавать в России продукты мирового уровня, которые можно безопасно и легально использовать в корпоративной разработке, образовании и других ключевых сферах».