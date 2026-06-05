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БСПБ подключил электронный документооборот с банком в интернет-банке i2b для бизнеса

Банк «Санкт-Петербург» (БСПБ) внедрил в интернет-банк i2b возможность быстрого подключения к электронному документообороту с банком. Теперь клиентам малого и среднего бизнеса активировать сервис ЭДО или настроить роуминг с уже действующим оператором можно прямо в привычном интернет-банке. Об этом CNews сообщили представители БСПБ.

После подключения через i2b клиент получает возможность оперативно обмениваться с банком документами через сервис ЭДО. Неважно, каким именно аккредитованным оператором ЭДО пользуется компания, через банк можно оперативно настроить роуминг для беспрепятственного обмена документами с любыми контрагентами. Таким образом, БСПБ берет на себя организационные и технические этапы запуска, избавляя предпринимателей от лишних действий и ускоряя переход на безбумажный документооборот.

Ключевые особенности подключения ЭДО с банком в i2b от БСПБ:

- быстрый старт без визита в офис: активировать ЭДО с банком можно дистанционно в интерфейсе интернет-банка. Отдельный договор с банком не требуется.

- после подключения ЭДО клиенту нужно только принять приглашение от банка в его системе и получать счета-фактуры своевременно без дополнительных обращений в банк.

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«Мы видим запрос предпринимателей на максимальное упрощение взаимодействия с банком. Теперь, чтобы окончательно избавиться от бумаги в вопросах закрывающих документов по банковским услугам, клиенту не нужно покидать интернет-банк – он может буквально в несколько кликов подключить электронный документооборот. Мы взяли на себя все технические нюансы, а это реальная экономия времени и административных издержек, что очень важно для малых и средних компаний», – отметил директор Департамента продуктов корпоративного бизнеса БСПБ Дмитрий Туманский.

Подключение ЭДО с банком в интернет-банке БСПБ займет несколько минут.

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