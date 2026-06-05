«Авито Работа»: каждый пятый работающий россиянин может сам регулировать свой график

Эксперты «Авито Работы» опросили более 7500 работающих россиян и выяснили, как сегодня организован их рабочий график и насколько сотрудники могут влиять на свое расписание. Почти половина работающих россиян (46%) сообщили, что работают по фиксированному графику — начинают и заканчивают рабочий день в одно и то же время, установленное трудовым договором. Такой формат чаще встречается у сотрудников в возрасте 35–44 лет (49%), 45–54 лет (54%) и 55–64 лет (52%). Женщины работают по фиксированному графику чаще мужчин — 49% против 43%. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Помимо фиксированного графика, россияне работают и в других форматах занятости. Так, 14% опрошенных трудятся посменно, а еще 13% — по гибкому графику с возможностью самостоятельно определять время начала и окончания рабочего дня в рамках договоренностей с работодателем. Наиболее распространен такой формат среди молодежи 18–24 лет — 19% против 13% в среднем по выборке. У 9% респондентов — свободный график, при котором конкретные часы работы не фиксированы. Еще 5% опрошенных выходят на разные подработки — работают по совместительству или на нескольких позициях с произвольным графиком. 3% россиян работают удаленно и самостоятельно определяют рабочие часы. Примерно одинаковые доли россиян работают в гибридном формате с регулируемым графиком (2%), выполняют проектные задачи (2%), трудятся на вахте (2%) или в удаленном формате с фиксированным графиком (2%).

При этом возможность влиять на свое расписание есть у большинства. Так, 21% полностью самостоятельно регулируют рабочий график, еще 31% делают это частично по согласованию с работодателем, а каждый десятый (10%) может влиять на него через выбор смен или дней работы. Чаще всего полностью самостоятельно распоряжаются своим временем респонденты старше 65 лет (28%) и молодые сотрудники 18–24 лет (27%).

Однако даже при наличии определенной гибкости многие сотрудники периодически сталкиваются с необходимостью работать вне установленного графика. Наиболее распространенной причиной сверхурочной работы стали внезапные рабочие задачи — об этом сообщили 28% респондентов. Еще 26% работают вне графика ради дополнительного заработка, включая переработки и участие в проектах — такое чаще практикуют молодые специалисты 18–24 лет (30%) и 25–34 лет (30%). Каждый пятый (20%) сообщил, что сам решает, когда работать, и такой формат его полностью устраивает. У 22% опрошенных работающих россиян переработок нет вовсе.

Гибкость рабочего графика остается значимым фактором при выборе работодателя, однако для большинства россиян она не относится к числу решающих критериев. Для 19% респондентов возможность самостоятельно определять рабочее время является одним из ключевых факторов выбора работы. Особенно важен этот параметр для молодежи 18–24 лет (28%). Еще 24% считают гибкий график важным преимуществом, но не главным критерием принятия решения, а 26% воспринимают его как приятный бонус. 17% опрошенных комфортнее работать в фиксированном графике.

В целом большинство (64%) россиян указали, что их устраивает текущий рабочий график. Больше всего удовлетворенных своим рабочим расписанием оказалось среди работников в возрасте 45–54 лет (67%), 55–64 лет (71%) и 65+ лет (73%).

«Гибкость рабочего времени постепенно становится одним из важных элементов ценностного предложения работодателя. По данным нашего исследования, уже больше половины работающих россиян могут полностью самостоятельно или по согласованию с работодателем регулировать свой график. При этом в ряде профессиональных сфер гибкость ценят особенно высоко — как один из ключевых критериев выбора работодателя ее называют специалисты маркетинга, рекламы и PR (37%), дизайнеры и проектировщики (30%), сотрудники салонов красоты (29%), топ-менеджеры (27%), водители и курьеры (25%), специалисты по продажам (24%) и IT-специалисты (24%). Это показывает, что для многих профессий работодатели сегодня конкурируют не только уровнем дохода, но и возможностью предлагать более удобные и адаптивные форматы занятости», — отметил Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

Когда же график оказывается неудобным, россияне чаще всего рассчитывают на дополнительные меры поддержки со стороны работодателя. Наиболее востребованными мерами стали компенсация переработок (29%), дополнительные выходные или сокращенная неделя (20%), а также возможность обмена сменами с коллегами (16%) и гибкость в выполнении задач, когда результат работы важнее строго фиксированных часов присутствия на рабочем месте (16%). Вместе с тем для части сотрудников важна поддержка, связанная с профессиональным развитием и рабочей атмосферой. Так, 13% опрошенных отметили значимость профессионального развития, 11% — поддержки со стороны коллег и руководства, а каждый десятый (10%) респондент хотел бы признания своих достижений со стороны работодателя и команды. Техническую поддержку для удаленной работы и корпоративные льготы назвали полезными 6% и 5% участников опроса соответственно.