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Альфа-Банк и Инфомаксимум будут развивать применение искусственного интеллекта и процессной аналитики в финансовом секторе

5 июня в рамках Петербургского международного экономического форума Альфа-Банк и Инфомаксимум подписали соглашение в области процессной аналитики и искусственного интеллекта.

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Документ подписан Председателем Совета директоров Альфа-Банка Олегом Сысуевым и генеральным директором Инфомаксимум Александром Бочкиным.

В рамках соглашения компании планируют обмениваться экспертизой по вопросам применения аналитики бизнес-процессов (Process Mining), аналитики бизнес-операций (Task Mining) и искусственного интеллекта, создавать рабочие и экспертные группы, а также проводить совместные деловые мероприятия.

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«Альфа-Банк последовательно развивает технологическую инфраструктуру и внедряет решения, которые помогают повышать эффективность процессов и качество клиентских сервисов. Сотрудничество с Инфомаксимум позволит нам расширить экспертизу в области процессной аналитики и искусственного интеллекта, а также поддержать развитие отечественных технологий для финансового сектора. Для нас важно, чтобы цифровая трансформация опиралась не только на современные инструменты, но и на измеримый бизнес-результат», — отметил Олег Сысуев.

«Финансовый сектор одним из первых сталкивается с необходимостью управлять сложными, высоконагруженными процессами в режиме реального времени. Здесь особенно важны прозрачность операций, скорость принятия решений и точное понимание, где технологии, включая искусственный интеллект, дают конкретный результат. Партнерство с Альфа-Банком для нас — это возможность совместно развивать практики применения нашей платформы Proceset в задачах, напрямую связанных с эффективностью бизнеса и качеством клиентского опыта», — подчеркнул Александр Бочкин.

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