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«Аэромакс» начал летно-конструкторские испытания беспилотного вертолета В-200

Аппарат сможет доставлять груз на расстояние 300 км с помощью нажатия одной кнопки.

Команда «ИКАР-Инжиниринг» (в структуре ГК «Аэромакс») вышла на финальную стадию создания серийного прототипа беспилотного вертолета В-200. Об этом CNews сообщили представители ГК «Аэромакс».

Аппарат проходит летно-конструкторские испытания, которые завершатся в III квартале 2026 г.

В-200 представляет собой новую версию грузового вертолета SH-750. В отличие от предшественника, модель оснащена комплексом автономного управления БАС собственной разработки. Это позволит оператору эксплуатировать вертолет в полностью автоматическом режиме. Дальность полета составит 300 км, максимальная полезная нагрузка – 200 кг.

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Аэромакс

Сфера применения В-200 охватывает доставку грузов в труднодоступные районы, эксплуатацию вне зоны прямой видимости оператора (BVLOS), а также автономное снабжение удаленных промышленных объектов – нефтегазовых месторождений, горнодобывающих предприятий, арктических баз и пр.

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В отличие от большинства конкурирующих систем, в беспилотнике «Аэромакса» груз может размещаться как на внешних подвесных контейнерах, так и внутри кабины, что позволяет исключить ухудшение параметров летно-технических характеристик аппарата при выполнении задач.

«Начало летно-конструкторских испытаний В-200 – результат нескольких лет инженерной работы. Мы создаем концептуально новый аппарат и рассчитываем, что он займет свою нишу в автономной логистике для разных отраслей», – отметил генеральный директор «ИКАР-Инжиниринг» Георгий Алешкин.

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