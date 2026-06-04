Zala подписала соглашение о сотрудничестве с Правительством Сахалина и авиакомпанией «Аврора»

Правительство Сахалинской области, компания Zala и авиакомпания «Аврора» договорились развивать партнерство в беспилотной авиации. Соответствующее соглашение подписали губернатор региона Валерий Лимаренко и заместитель гендиректора Zala Сергей Люстарнов. Генеральный директор «Авроры» Константин Сухоребрик принял участие заочно. Об этом CNews сообщили представители Zala.

Стороны намерены совместно развивать беспилотное направление — от программного обеспечения до наземной инфраструктуры. Ключевой частью этого партнёрства стало решение о развёртывании суверенной системы связи и навигации Zala «Геокосмос».

«Это исторический момент, мы подписали соглашение с Сахалинской областью на развертывание системы «Геокосмос». Это система независимой навигации и независимой связи, которая позволит обеспечить стране суверенитет в рамках технологических решений управления различными робототехническими комплексами в разных средах. Обеспечит независимую навигацию от спутниковой группировки и позволит летать даже в условиях сложных: в рамках радиопомех и, соответственно, отсутствия спутников. Позволит максимально эксплуатировать робототехнические комплексы как наземного, воздушного так и морского базирования, обеспечив суверенитет и защиту границ», – сказал заместитель генерального директора Zala Сергей Люстарнов.

БВС Zala уже давно и успешно выполняют в регионе задачи по мониторингу. Параллельно совместно с компанией «Аврора–БАС» идет постоянная доработка систем, а недавние переговоры в Ижевске закрепили планы по развитию беспилотного направления и переносу наработанных технологий на пилотируемую авиацию, добавил Сергей Люстарнов.